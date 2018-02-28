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Потепления не будет: весна в марте отменяется
Несмотря на то, что ранее синоптики прогнозировали потепление в Украине уже после 2 марта, спасатели предупреждают, что морозы не отступят, пишет Politeka.
Так, в ГосЧС отметили, что 2 и 3 марта в Украине будет до -24.
“2-3 марта ночью -12 -18, в западной части -19-24, в восточной части 8-14 градусов мороза, днем -4 -10, на юге и Закарпатье – 2-8 градусов мороза”, – говорится в предупреждении о погодных условиях.
Также отмечено, что 2 марта ночью в восточных областях и на севере Левобережья, а 3 марта в южной части и в центральных областях пройдет умеренный снег.
Отметим, народный синоптик Леонид Горбань утверждает, с приходом марта не станет теплее. Морозы еще продержатся до 4 числа на уровне 6 градусов мороза днем и -9 градусов в ночное время суток. До 10-го марта должно потеплеть до -3-1 градусов. И только к середине месяца столбик термометра начнет расти до +5 градусов. Устойчивого потепления стоит ждать только к концу месяца. Леонид Горбань отметил, что весь первый месяц весны будет прохладным, до 20 числа возможны осадки в виде снега с дождем. Настоящее весеннее тепло установится только в конце апреля 2018 В начале мая пройдут ливни с сильным ветром, а после 18 числа ожидается жаркая погода.
Синоптики прогнозируют, что мартовская погода будет капризной, а морозы отступят только в середине месяца. Похолодание по всей Украине в конце февраля, которое принес антициклон с севера Европы, затянется до начала весны. Так, в Киеве с 1-го по 3 марта ожидается -4-7 градусов днем, а ночью столбик термометра опустится до -13 градусов. В течение следующих двух недель температура не превысит 3 градуса в дневное время.
Подобный прогноз на март 2018 ожидается и для северного, центрального и восточного регионов Украины. Только в западной части страны температура ночью к середине марта еще будет опускаться до -10 градусов. На юге потеплеет раньше. С 5 марта столбик термометра в южных областях уже поднимется выше 0 градусов, как в ночное время, так и днем.
Теги: Донбасс, весна, март
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- Часть ОРДО обесточена10:06
- Взрывы накрыли районы Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Ясиноватой, Широкино и Чермалыка09:53
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