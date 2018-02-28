- Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс21:40
- Министр обороны Украины рассказал о миротворцах для Донбасса20:40
- С воинами АТО работают психологи18:41
- Верховный Суд может принять важнейшее решение для переселенцев12:27
- Во время "зачистки" палаточного городка у стен Верховной Рады нашли боеприпасы и произвели массовые задержания11:43
- Газовый конфликт: Порошенко рассказал, как устояла Украина, и что ждет Россию11:03
- Газовый конфликт: Россия давит, Украина держит удар08:24
- Киев: полиция "зачистила" палаточный город под стенами парламента07:52
- Порошенко о новых санкциях против РФ: Это четкий сигнал агрессору07:35
- Тымчук о небоевых потерях в ВСУ: Кто-то врёт07:03
В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити
Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН попередила про магнітну бурю, яка очікується 18 березня
Відповідна інформація опублікована на сайті відомства.
Також неспокійна обстановка очікується 14, 16 і 17 березня. Інтенсивність бурі очікується нижче середнього рівня.
Магнітні бурі можуть викликати сильний головний біль і різкі перепади тиску. Рекомендується під час магнітних бур пити більше чистої води, правильно харчуйтеся, частіше гуляти на свіжому повітрі і спати вдосталь. Не зайвими будуть також контрастний душ і заспокійливий чай.
Не варто під час магнітних бур перевтомлювати себе в спортзалі або нервувати.
Також фахівці рекомендують на цей час відмовитися від алкоголю і куріння, а також налагодити систему харчування: відмовитися від жирної і важкої їжі, уникати продукти, які сприяють затримці рідини в організмі (солоне і копчене).
Як повідомлялося, тайванські дослідники довели, що популярні знеболюючі препарати можуть призвести до інсульту або серцевого нападу. Результати наукової роботи були опубліковані в British Journal of Clinical Pharmacology. Вчені вивчили п’ять поширених препаратів – ібупрофен, диклофенак, целекоксиб, мефенамінова кислота і напроксен.
У своєму дослідженні вчені спиралися на дані 56 тисяч дорослих людей з підвищеним тиском. З’ясувалося, що у одного з 330 осіб, які брали ібупрофен, траплявся серцевий напад або інсульт за чотири тижні. У свою чергу, целекоксиб виявився ще небезпечніше і привів до такого ж результату одного з 105 осіб. Серцевий напад або інсульт стався у однієї людини з 245 і в одній з 214, брали диклофенак і напроксен відповідно.
Нагадаємо, як передавала Politeka, в рекомендаціях західних організацій не існує ніяких обмежень щодо змочування водою туберкулінової проби Манту. Про це заявила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
Джерело: Politeka
Теги: Донбасс, магнитная буря, март
- Жебривский: явка на выборах в Донецкой области составит не более 35 - 45%
- Шансы Ле Пен стать президентом растут
- Краматорск голосует без сбоев
- Захарченко после встречи с Сурковым резко "сменил ориентацию"
- Порядок во время выборов в Макеевке обеспечивают более 600 правоохранителей
- Выборы 2012: В нескольких мажоритарных округах назвали имена победителей
- Оккупанты Донбасса готовят удар?22:20
- Правоохранители подконтрольной Донетчины раскрыли 122 преступления, совершенные в ОРДО22:00
- Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс21:40
- Стало известно, кто будет пытаться пробиться в Донбасскую Лигу Смеха21:20
- Ходаковский сообщил, чего не хватает оккупантам Донбасса21:01
- Министр обороны Украины рассказал о миротворцах для Донбасса20:40
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?20:27
- Будни ОРДО: после "национализации" люди лишились зарплаты20:08
- Оккупанты Донбасса "засветили" бронетехнику19:50
- Стихия не смогла остановить поезда на Донбассе19:42
- Оккупанты Донбасса готовят удар?22:20
- Правоохранители подконтрольной Донетчины раскрыли 122 преступления, совершенные в ОРДО22:00
- Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс21:40
- Стало известно, кто будет пытаться пробиться в Донбасскую Лигу Смеха21:20
- Ходаковский сообщил, чего не хватает оккупантам Донбасса21:01
- Министр обороны Украины рассказал о миротворцах для Донбасса20:40
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?20:27
- Будни ОРДО: после "национализации" люди лишились зарплаты20:08
- Оккупанты Донбасса "засветили" бронетехнику19:50
- Стихия не смогла остановить поезда на Донбассе19:42
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Украинских пенсионеров избавят от большой несправедливости, суд вынес судьбоносное решение
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- Ходаковский: При попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну
- Характер женщины по её имени
- Переселенцы возмущены проверками СБУ
- Захарченко может не поздоровиться: боевик своим приказом "спалил" Кремль
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»
- Соцсети сообщают приятные новости о донбасских пунктах пропуска