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Генерал: «Путин может применить ядерное оружие, размещенное в Крыму»
Игорь Романенко, украинский генерал-лейтенант, считает, что Владимир Путин, президент РФ, может применить ядерное вооружение, которое ранее было размещено на территории Крыма.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф, Романенко считает, что Путин оказывает давление этим оружием не только на Украину, но и на все европейские страны, и на весь мир. «Могут ли эти боеголовки быть приведены в действие? Есть известный подход у режиссеров: если в спектакле вы видите в первом акте ружье, висящее на стене, то в каком-то из актов оно должно выстрелить. Так вот - разместить боеголовки не является самоцелью», - считает Романенко. Он напомнил, что Путин уже неоднократно говорил о возможном применении этого оружия.
«Оно было взято здесь, на территории Украины. Потому что тактически оно имеет небольшой радиус, но это ядерное оружие, которое было в Украине - и стратегическое, и тактическое, и оперативное», - добавил генерал и подчеркнул, что еще во время службы он лично сдавал это оружие, и в то время это была третья по силе в мире ядерная мощность.
Теги: Донбасс, Путин, Крым, Российская Федерация, Европа, ядерное оружие
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- Взрывы накрыли районы Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Ясиноватой, Широкино и Чермалыка09:53
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