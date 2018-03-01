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Хуже Керченского моста: оккупанты допустили жуткий провал в Крыму

01.03.2018 14:30
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Хуже Керченского моста: оккупанты допустили жуткий провал в Крыму

Оккупанты в Крыму допустили грубейшие ошибки при строительстве новой автодороги 1-й категории "Таврида" в Симферополе. Об этом на своей странице в Facebook написала кримчанка Иллона Карачан, передает obozrevatel.com.

"Не сходятся не только пролёты "Крымского моста", эстакады новой автодороги 1-й категории "Таврида" в Симферополе тоже не сходятся. Возможно это такой мейнстрим или традиция, когда ничего нигде не сходится", - написала она, опубликовав соответствующие фото.



Теги: Донбасс, Крым, Российская Федерация, Керчь, Симферополь, мост, дорога, оккупанты
 
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