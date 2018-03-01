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Клименко рассказал, зачем власть отменила закон о языках
Конституционный суд Украины аннулировал закон об основах языковой политики, известный как закон Колесниченко-Кивалова. «Этот закон действовал более пяти лет и был по-настоящему европейским и демократическим», - написал в Facebook лидер партии «Успішна країна» Александр Клименко, аргументировав свою позицию, передает vesti-ukr.com.
По словам политика, в далеком 2003-м году Верховная Рада поддержала Европейскую хартию региональных языков или языков нацменьшинств. Под нее действие в нашей стране попадают 13 языков, включая русский.
Закон Колесниченко-Кивалова, спустя годы, воплотил хартию в жизнь. Региональным язык становился на территории, где, согласно переписи 2001 года, не менее 10% населения назвали его родным. То есть русский является региональным в 11 областях, Крыму, Киеве и Севастополе, крымскотатарский — в Крыму, венгерский — на Закарпатье, румынский — на Буковине.
«Региональный статус языка на самом деле меняет не так уж много. Он дает право, но не обязывает, местной власти вести свою работу на региональном языке и использовать его на официальных вывесках, указателях на улицах», - подчеркивает политик.
Единственная обязательная норма: любой гражданин в городе или селе, где есть региональный язык, может на нем обращаться к местной власти и требовать от нее ответа на своем языке. Также, если украинец сочтет нужным, он может написать заявление о переводе одной из страниц паспорта на свой региональный язык.
«Языковой вопрос и религия – две важнейших сферы. Они могут как сплотить нацию, так и рассорить граждан на долгие годы. Второй путь и выбрала нынешняя власть», - считает Клименко.
Политик задается вопросами: «Зачем народные депутаты Украины обратились в Конституционный суд, чтобы закон был отменен? Какие основания для этого они придумали?»
«Так как основания было найти сложно, решили педалировать на то, что закон Колесниченко-Кивалова якобы был принят с нарушением процедуры рассмотрения. Не чушь ли? Нынешний созыв Рады нарушают процедуры едва ли не ежедневно, - уверен Клименко. - Зачем было поднимать волну вокруг закона о языках? – Все более, чем очевидно. Чтобы граждане обсуждали языки, ссорились на этой почве. Чтобы внести раздор, посеять смуту. Это то немногое, что у нынешней власти получается лучше, чем у кого-либо».
По мнению лидера «Успішної країни», главное, что тут могут сделать украинцы - не поддаваться на их провокации. «Ради подстрекательства общества они все и делают», - подытожил Клименко.
Теги: Украина, Донбасс, закон, отмена, Конституционный суд, Верховная Рада, регионы, нация
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