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Проект Путина: Украине спрогнозировали огромный ущерб
Техническое состояние украинской газотранспортной системы очень плохое, поэтому есть большая вероятность, что проект "Северный поток-2" будет реализован.
Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказал народный депутат от фракции Блок Петра Порошенко Александр Домбровский.
"Мощность "Северного потока-2" 55 млрд м/куб, однозначно отразятся на возможностях загрузки украинской газотранспортной системы. И учитывая, что наша газотранспортная система 120 млрд м/куб газа, и что она требует как минимум 45-50 млрд для того, чтобы она работала стабильно, у меня вся эта позиция вызывает большое сомнение", – говорит Домбровский.
Нардеп отмечает, что техническое состояние украинской газотранспортной системы очень плохое, что играет не в пользу Украины.
"К сожалению, мы уже можем быть почти уверены в том, что "Северный поток-2" будет действовать, вопрос только когда. Когда они успеют его достроить, и насколько те страны, которые не дают возможности этого сделать, будут этому противиться, и как сработают американские санкции", – объясняет депутат.
По словам Домбровского, в случае реализации российского проекта, украинский бюджет будет терять в среднем 2-2,5 млрд долларов каждый год
"Я могу сказать, что перед нами стоят очень серьезные вызовы, на которые мы очень быстро должны реагировать. И внешние обстоятельства, к сожалению, меняются очень быстро и не в нашу пользу", – резюмировал политик.
Как ранее сообщал "Обозреватель", проект "Северный поток-2" не является конкурентом украинскому транзита газа, и если Украина представит экономически обоснованные условия транзита, то Россия будет готова их рассмотреть.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, проект, ущерб
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- Взрывы накрыли районы Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Ясиноватой, Широкино и Чермалыка09:53
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