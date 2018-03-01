Синоптики бьют тревогу. Погода стремительно ухудшается

01.03.2018 11:40

По данным Гидрометцентра, в результате влияния активных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия в большинстве областей, кроме запада, ожидается сильный снег, метели, снежные заносы; ночью в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях очень сильные снегопады; в Приазовье местами налипание мокрого снега, гололед; ночью и утром порывы ветра 15−20 м/с, в Приазовье местами 25−27 м/с; на дорогах страны гололедица.

В ГСЧС предупредили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта, работы электрических сетей и коммунального хозяйства. В ведомстве добавили: «1 марта ночью и утром в северо-западной части акватории Черного моря и на акватории Азовского моря и в портах Мариуполь, Бердянск порывы ветра 25−27 м/с; в течение суток высота волн в Черном море 30−40 дм, в Азовском море 15−20 дм».