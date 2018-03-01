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Стало известно о внезапной смерти в Сумах бойца АТО
01.03.2018 17:56
Вчера, 28 февраля, в областном центре скончался шосткинец, который ехал домой после прохождения службы в зоне антитеррористической операции. Об этом сообщает Шостка.info со ссылкой на городскую администрацию.
Шосткинцу стало плохо, ему вызвали неотложку. К сожалению, усилия медиков оказались тщетными. Мужчина скончался в «скорой помощи»…
Причина смерти устанавливается.
Как проинформировали в мэрии, мужчина проходил службу по контракту в одном из подразделений Вооруженных Сил и на днях уволился.
Теги: Донбасс, Сумы, смерть, АТО, боец
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