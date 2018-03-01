Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Стало известно о внезапной смерти в Сумах бойца АТО

01.03.2018 17:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стало известно о внезапной смерти в Сумах бойца АТО

Вчера, 28 февраля, в областном центре скончался шосткинец, который ехал домой после прохождения службы в зоне антитеррористической операции. Об этом сообщает Шостка.info со ссылкой на городскую администрацию.
Шосткинцу стало плохо, ему вызвали неотложку. К сожалению, усилия медиков оказались тщетными. Мужчина скончался в «скорой помощи»…
Причина смерти устанавливается.
Как проинформировали в мэрии, мужчина проходил службу по контракту в одном из подразделений Вооруженных Сил и на днях уволился.



Теги: Донбасс, Сумы, смерть, АТО, боец
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх