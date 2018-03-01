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Уже в марте пассажиры Укрзализницы смогут полноценно обедать в поездах

01.03.2018 08:21
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Уже в марте пассажиры Укрзализницы смогут полноценно обедать в поездах

Идея организации полноценного питания в ночных поездах и поездах дальнего следования рассматривалась «Укрзализныцей» уже давно. Ранее предполагалось, что этот сервис запустят к концу 2017 года, пишет Знамя индустрии.

О том, что полноценное питание все-таки появится в поездах в этом месяце, сообщил и.о. руководителя компании Евгений Кравцов во время встречи с журналистами. Также он заявил, что сейчас основная цель – запуск услуги в первом квартале. Оказалось, что организовать полноценное питание в поездах несколько сложнее, чем предполагалось изначально. Но на данный момент процесс продвигается очень хорошо.

Если все идеи удастся реализовать, то до конца месяца пассажиры «Укрзализныци» смогут приобретать комплексные обеды с горячими блюдами, а также завтрак и ужин. Это позволит пассажирам питаться свежей едой на протяжении всего пути.



Теги: Донбасс, пассажиры, поезд, обед
 
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