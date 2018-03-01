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В ЕС озвучили свою позицию относительно внеочередных выборов в Украине
01.03.2018 12:24
В Евросоюзе дали понять, что не поддерживают идею проведения в Украине внеочередных выборов.
Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что ЕС надеется на проведение выборов в Украине в плановые сроки.
Дипломат подчеркнул, что Украина нуждается в политической стабильности для проведения реформ, а досрочные выборы такую стабильность разрушат.
Надеюсь, выборы состоятся именно тогда, когда они должны состояться,
– сказал Мингарелли на ежегодной конференции инвестиционной компании Dragon Capital в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
Теги: Донбасс, выборы, Европейский союз, мнение
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