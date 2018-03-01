Жители ЛНР рассказали о том, какие продукты покупают

01.03.2018 16:29

Журналисты "Радио Свобода" узнавали у жителей временно оккупированного Луганска о том, какие продукты питания они чаще всего покупают, сообщает канал 112, передают vesti-ukr.com.

Одна из респонденток рассказала, что чаще всего покупает хлеб, крупы и овощи.

Местный житель отметил, что покупает все продукты, но отдает предпочтение овощам и фруктам, так как в зимний период старается больше употреблять витаминов.

Продукты он покупает для себя, детей и внуков.

Еще одна респондентка сказала, что покупает рыбу и куриные потроха.

Еще одна жительница Луганска рассказала, что старается чаще покупать украинские продукты, так как они качественней. Она покупает молочную продукцию и колбасные изделия. Жительница Луганска добавила, что луганские продукты она тоже покупает, поскольку к ним привыкла.

Респондентка отметила, что покупает курицу, творог, молоко, иногда рыбу, а также хлебные и мучные продукты.

Еще одна женщина рассказала, что покупает рыбу, творог, курятину, сметану и сопутствующие товары.