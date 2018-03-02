Климкин: "В Польше будут снимать украинцев с поездов и сажать в тюрьмы"

02.03.2018 10:12

Поправки к польскому закону об Институте национальной памяти – это пример одностороннего подхода к истории. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в статье для львовского издания "Збруч", передают vesti-ukr.com.

По его словам, закон объявляет преступниками всех украинских националистов, которые в 1925-1950 годах применяли силу или террор против отдельных лиц или общественных групп. Но тогда украинцы вели борьбу против иностранной оккупации Западной Украины.

Климкин отмечает, что речь идет "вообще обо всех патриотах, боровшихся за независимость Украины". Из этого, по его словам, следует, что сегодня любой украинец за положительную оценку освободительных украинских движений может попасть в польскую тюрьму минимум на три года.

Польша думает об этом иначе. Под реальной угрозой оказывается и коренное украинское меньшинство, и почти миллион наших заробитчан, которые работают в Польше. Более того, наказание настигнет украинца, даже если свою оценку он высказал в Украине, - считает Климкин.

По его мнению, если Польша будет придерживаться нового закона, то тамошним полицейским придется "снимать украинцев с поездов и отправлять их в каталажку". "Или я что-то не так понимаю?" – написал Климкин в статье.

Ранее президент Польши Анджей Дуда обжаловал в конституционном суде высказывания о "украинских националистах" и "Восточной Малопольше" в обновленном законе об институте национальной памяти.

Напомним, депутаты польского Сейма в первом чтении приняли законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии". Принятый закон касается определения преступлений националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти, уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления.