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Расторжения контрактов «Газпрома» с Украиной: Европа тоже больше не получит российского газа
Газовый гигант Российской Федерации, компания «Газпром» начинает процедуру расторжения всех контрактов, которые они ранее заключили с Украиной. Как информирует replyua.net, такое заявление сделал руководитель концерна Алексей Миллер на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Как известно, речь идет, как о контракте на поставку газа потребителям из Украины, так и о договоре на транзит газа в Европу. В Москве поспешили заявить, что решение Стокгольмского арбитража нарушило интересы российского концерна.
Согласно словам Миллера, в данном случае речь идет, как о контракте на поставку газа украинским потребителям, так и о соглашении на поставки газа в европейские страны. Глава «Газпрома» пояснил решение о начале расторжения контрактов тем, что решение арбитража Стокгольма нарушило интересы российского газового гиганта.
Миллер заявил: «Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины». При этом он добавил, что «в такой ситуации продолжение действия контрактов для Газпрома является экономически нецелесообразным и невыгодным».
Теги: Украина, Донбасс, Газпром, Европейский союз, Российская Федерация, контракты
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