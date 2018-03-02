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"У нас есть связь, но двери ногой не открываем": Янукович рассказал о нынешних контактах с Путиным
Экс-президент Виктор Янукович в ходе своей пресс-конференции в Москве, которую транслировал телеканал "112 Украина", рассказал о том, каким образом в настоящее время контактирует с российским президентом Владимиром Путиным. Факт наличия общения Янукович подтвердил, однако подчеркнул, что за время его пребывания в России встреч с президентом РФ было "считанные разы".
"Вы понимаете, когда идет процесс, в котором есть необходимость советоваться, есть очень много людей, которые занимаются конкретными вопросами, советники и так далее. Поверьте, есть большой аппарат. Конечно, у нас есть связь. Я не говорю, что мы ногой двери открываем. У нас есть связь, и если нужно проконсультироваться, посоветоваться, мы советуемся. Но президент России очень занятый человек и я не претендую, чтобы лично с ним встречаться, вопросы должны быть подготовлены и когда придет время и возможность и необходимо встречаться с Путиным, я буду инициировать такую встречу", - рассказал Янукович.
"Я больше контактирую с его аппаратом, с президентом Путиным у меня тоже очень в этом плане ситуация непростая. Во-первых, необходимости нет, он действительно очень занят. Надеюсь, если мы сейчас выйдем на какие-то решения и проявится возможность продвигать наши инициативы в плане мирного соглашения, надеюсь, что такая встреча состоится, если будет в этом необходимость", - добавил Янукович.
Теги: Донбасс, Путин, отношения, Янукович
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