В Украине запретили новокаин

02.03.2018 19:40

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела временный запрет на продажу и использование одной из серий популярного препарата "Новокаин" украинского производства. Об этом сообщает пресс-служба Гослекслужбы.

Согласно данным ведомства, поступило сообщение от ГП "Государственный экспертный центр МОЗ Украины" о летальном исходе после применения украинского препарата "Новокаин-Дарница" (раствор для инъекций 5мг/мл по 5 мл в ампуле, по 10 ампул в коробке) украинского производства серии VU181217.

В связи с этим Гослекслужба до выяснения обстоятельств и до последующего распоряжения ввела временный запрет на использование и реализацию данной серии препарата украинского производителя и обязала все субъекты хозяйствования, осуществляющие хранение, реализацию или использование этого лекарства временно поместить его на карантин.