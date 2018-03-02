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Завтра, 3 марта, снегопады вновь накроют Украину
В субботу, 3 марта, в Украине пройдет снег, в восточных, ночью и в большинстве центральных областей сильный. На юге, а днем и в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях пройдет снег с дождем местами налипание мокрого снега, гололед.
Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье порывы 15-20 м/с, метели. Температура воздуха ночью 6-11 мороза, днем 0-5 мороза. На юге ночью от 4 мороза до 1 тепла, днем 0-5 градусов тепла. В западных областях ночью 10-15 мороза, днем 3-9 мороза, на Закарпатье ночью 4-9 мороза, днем от 0 до 5 градусов мороза.
В Киеве и области пройдет снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 2-4 градуса мороза.
По наблюдениям синоптиков за последние 130 лет самым теплым днем 3 марта было в 1995 году, тогда столбик термометра достиг отметки 11.9 градусов тепла. А самым холодным этот день зафиксирован в 1929 году – тогда столбик термометра опустился до 22.8 градуса мороза.
Народные приметы: В этот день почитается память святителя Льва, папы Римского и святителя Агапита, исповедника. В прежние времена говорили: "Распушилась верба, зиме нет ходу до крестьянского двора". В этот день почитали птичку-овсянку "вестницей скорого тепла слыла она", крестьянки пекли овсянички (пирожки из овсяной муки). Наши предки старались увидеть как можно больше указаний на скорый приход тепла, ожидая весны и возрождения природы.
Источник: kp.ua
Теги: Украина, Донбасс, гололед, снегопад, гидрометеоцентр, мороз, прогноз погоды
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- Взрывы накрыли районы Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Ясиноватой, Широкино и Чермалыка09:53
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