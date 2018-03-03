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Газовый конфликт: Россия давит, Украина держит удар

03.03.2018 08:24
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Газовый конфликт: Россия давит, Украина держит удар

После демарша от "Газпрома" Украина начала закупать газ в ЕС и ввела режим экономии голубого топлива.

Очередной газовый конфликт вспыхнул после того, как 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" по иску к "Газпрому". "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. Также "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долл. в пользу "Нафтогаза". За задолженность будут начислять проценты - 526 тыс. долл. в день, начиная с 1 марта.

1 марта в "Газпроме" сообщили, что "Нафтогаз Украины" осуществил предоплату для возобновления поставок российского газа с марта. Одновременно "Газпром" вернул деньги, заявив, что это связано с отсутствием согласованного дополнительного договора с действующим контрактом. В "Нафтогазе" назвали отказ "Газпрома" от поставок газа нарушением договора и невыполнением решения арбитража.

2 марта НАК призвал украинцев снизить температуру в помещениях на 1-2 градуса для экономии потребления газа. Минэнергоугля перевело генерирующие компании с газа на мазут, приостановило работу детсадов, школ и вузов, а также рекомендовало пересмотреть план действий производственных объектов для экономии газовых ресурсов.

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский выступил с настоящим воззванием.

"Уважаемые жители Донетчины! Кремль в очередной раз провоцирует Украины и бросает вызов цивилизованному миру, отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитражного суда, - написал Жебривский на своей странице в Фейсбуке вчера около семи вечера. - Несмотря на четкое решение арбитража, отклонившего требования Газпрома и обязавшего его выплатить компенсацию за недопоставленные объемы газа, Газпром снизил давление в газопроводах на своей стороне системы на 20 процентов, чтобы дискредитировать Украину".

По словам главы ОГА, чтобы разрушить планы Кремля, на этот раз достаточно лишь на несколько дней уменьшить в домах температуру на один градус.

"Я как руководитель Донецкой облгосадминистрации обращаюсь к руководителям общин, предприятий, учреждений и к каждому жителю Донетчины: не тратьте газ бесполезно, по возможности - прикрутите отопления на один градус. Соответствующие телефонограммы на города разослали и департаменты и управления ДонОГА, - отмечает Жебривский. - Мы неоднократно доказывали, что сплотившись, нам по силам разрушить планы Кремля и остановить агрессора"

С сегодняшнего дня, 3 марта, в 5 раз увеличит объем импорта природного газа из стран ЕС. Об этом в эфире одного из национальных телеканалов сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. По его словам, такая мера нужна для восполнения дефицита газа, который возник в газотранспортной системе по вине российского газового монополиста "Газпрома".

По словам Витренко, закупки в Европе будут иметь гораздо больший объем, чем тот, который Украина должна была получать от "Газпрома". Он также отметил, что Украина, снизив собственное потребление газа, для обеспечения бесперебойного транзита голубого топлива в ЕС, доказала, что является надежным партнером.

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила: "Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что "Газпром" будет поставлять газ в украинский транзитный трубопровод в соответствии с решением Стокгольмского арбитража". По ее словам, Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа.

Глава украинского Кабмина Владимир Гройсман надеется, что ситуация с газом будет введена в штатный режим 6 марта.



Теги: Украина, Россия, конфликт, газ
 
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