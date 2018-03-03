Во время "зачистки" палаточного городка у стен Верховной Рады нашли боеприпасы и произвели массовые задержания

03.03.2018 11:43

В результате сегодняшних столкновений между правоохранителями и протестующими у палаточного городка возле здания Верховной Рады полиция задержала более 100 человек и изъяла боеприпасы. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал советник главы МВД Зорян Шкиряк.



"Сейчас задержаны, а также приглашены для дачи объяснений 101 человек. Среди пострадавших четверо правоохранителей и несколько "мирных протестующих". Им оказана необходимая помощь", – отметил Шкиряк.



Он добавил, что в результате обысков в палаточном городке правоохранители нашли готовые к использованию боевые гранаты.



"При осмотре уже найдено более 10 предметов, похожих на боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, бутылки с зажигательной смесью, металлические палки (для нападения на полицейских), ножи и др. Будут проведены соответствующие экспертизы для выяснения всех обстоятельств и установления происхождения этих предметов", – добавил Шкиряк.



Как отмечает 112.ua, с утра полиция в соответствии с решением суда должна была проводить следственные действия в палаточном городке под Верховной Радой. Однако протестующие начали оказывать сопротивление правоохранителям. Произошли столкновения.



По информации начальника полиции Киева Андрея Крищенко, сейчас полицейские приступили к проведению следственных действий в палаточном городке. Отмечается, что следственные действия проводятся в рамках расследования двух уголовных производств: по факту событий 27 февраля под парламентом, когда были травмированы 14 полицейских, а также по факту событий под Октябрьским дворцом в 2017 году, когда также было нанесено травмы полицейским. По событиям 27 февраля нескольким протестующим объявили о подозрении.



Напомним, 27 февраля участники митинга принесли под стены здания парламента покрышки и хотели их поджечь. Работники полиции пытались прекратить их действия, однако участники акции начали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей. В результате столкновений пострадали 14 правоохранителей.