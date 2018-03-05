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«Газпром» сделал новое заявление о транзите газа через Украину
05.03.2018 12:48
Транзиту российского газа в Европу через украинскую ГТС до расторжения контрактов между «Нафтогаз» и «Газпром» ничто не угрожает.
В ходе телефонного разговора с еврокомиссаром по энергетике Марошем Шефчовичем глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил: «Транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остается таким же надежным, как и в прошлом. До момента расторжения контракта между „Газпромом“ и „Нафтогазом“ в судебном порядке транзиту газа через Украину ничто не угрожает».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Газпром, транзит
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