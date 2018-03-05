Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Газпром» сделал новое заявление о транзите газа через Украину

05.03.2018 12:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Газпром» сделал новое заявление о транзите газа через Украину

Транзиту российского газа в Европу через украинскую ГТС до расторжения контрактов между «Нафтогаз» и «Газпром» ничто не угрожает.

В ходе телефонного разговора с еврокомиссаром по энергетике Марошем Шефчовичем глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил: «Транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остается таким же надежным, как и в прошлом. До момента расторжения контракта между „Газпромом“ и „Нафтогазом“ в судебном порядке транзиту газа через Украину ничто не угрожает».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, Газпром, транзит
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх