«Газпром» сделал новое заявление о транзите газа через Украину

05.03.2018 12:48

Транзиту российского газа в Европу через украинскую ГТС до расторжения контрактов между «Нафтогаз» и «Газпром» ничто не угрожает.

В ходе телефонного разговора с еврокомиссаром по энергетике Марошем Шефчовичем глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил: «Транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остается таким же надежным, как и в прошлом. До момента расторжения контракта между „Газпромом“ и „Нафтогазом“ в судебном порядке транзиту газа через Украину ничто не угрожает».

Источник: https://donpress.com