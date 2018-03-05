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LOBODA беременна от солиста Rammstein

05.03.2018 12:31
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LOBODA беременна от солиста Rammstein

Украинская певица Светлана Лобода, недавно попросившая о поддержке в России, беременна от солистка культовой немецкой рок-группы Rammstein ("Рамштайн") Тилля Линдеманна.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский таблоид Super, журналистам которого якобы удалось выяснить, что певица находится на седьмом месяце беременности.

Как стало известно ранее, Светлана Лобода и Тилль Линдеманн познакомились в прошлом году на фестивале "Жара" в Баку, тогда певица похвасталась своим подписчикам в Instagram новым звездным товарищем.

Светлане Лободе сегодня 35 лет, она не замужем, воспитывает дочь. Что же касается Линдеманна, в свои 57 музыкант уже дважды отец, у Линдеманна две дочери от разных браков.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, беременность, Лобода, певица
 
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