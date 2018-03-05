Украина получила из ЕС уже 26 млн. кубометров газа

05.03.2018 08:40

По информации на 6:00 утра сегодняшнего дня, 4 марта, Украина получила из стран Евросоюза уже 26,5 миллионов кубометров газа из стран.

Как передает replyua.net, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности. По данным ведомства, из России поставки газа уже прекратились. В то же время, в комитете добавили, что транзит российского газа Украиной не прерывался и составляет 241,7 млн кубометров. К тому же, по информации Кризисного комитета, собственная добыча газа на сегодняшний день составляет 57 млн кубометров в сутки, а на протяжение сток отбор голубого топлива из подземных хранилищ газа составляет 111,5 млн кубометров. Нынче остаток газа в ПХГ равен 9,6 млрд кубометров, из которых потребительского - 192,2 млн кубометров.



Как уже сообщалось, 2 марта Газпром сообщил о разрыве контрактов с Украиной на поставку и транзит газа в связи с решением Стокгольмского арбитража в пользу Нафтогаза.



Помимо этого, российский монополист отказался поставлять в Украину газ с 1 марта, в связи с чем был введен режим экономного режим потребления голубого топлива для недопущения кризисной ситуации в энергетике.