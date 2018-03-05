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Украинцев ждет «несмелое» потепление: точная дата смены погоды
Жителям Украины стоит ждать резкого изменения погоды с начала следующей недели
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Днем, 6-го марта, начнет несмело теплеть, а уже на следующий день вылезем из морозов более уверенно. Хотя и с осадками. А дальше уже будет по-человечески тепло», – отметила она.
В то же время Диденко уточнила, что в ближайшую ночь украинцам стоит ждать сильный «минус».
«Завтра в большинстве областей будет сухой воздух. Только в Сумской, Харьковской и Луганской областях – периодический снег и порывчатый ветер. Повсюду – сильный мороз. В ближайшую ночь – будет от -15 до -10 по Цельсию. На Западе – от -19 до -17 ниже ноля. Завтра днем будет от -10 до -4 по Цельсию», – подчеркнула Диденко.
Напомним, населенные пункты в Украине продолжают ощущать на себе негативные последствия резкого ухудшения погодных условий. В связи со сложными погодными условиями спасательные службы вынуждены применять различные меры безопасности.
В частности, в Киевской и Николаевской областях для расчистки дорог снегоуборочной техникой ограничено движение крупногабаритного транспорта.
В некоторых областях населенные пункты остались без света. Речь идет о 63 населенных пунктах из восьми регионов (Николаевская – 14, Запорожская – 10, Кировоградская – 10, Одесская – 9, Черкасская – 7, Луганская – 6, Запорожская – 4 и Черниговская – 3).
При этом аэропорты и морские торговые порты продолжают работать в обычном режиме.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, погода, потепление
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