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Кремль сгоняет военные машины с символикой ООН к границе с Украиной

06.03.2018 10:39
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Кремль сгоняет военные машины с символикой ООН к границе с Украиной

Жители города Новороссийск, что в Краснодарском крае РФ, сфотографировали российскую военную технику, на которую была нанесена аббревиатура UN. Как передает replyua.net, таким образом, появилось очередное доказательство того, что Кремль не намерен выполнять Минские договоренности.

Отметим, что Новороссийск располагается буквально за несколько десятков километров от керченской переправы, а также в нескольких сотнях от Ростова, находящегося очень близко от оккупированного Донбасса, были замечены бензовозы российских Вооруженных сил с нанесенной на них символикой Организации Объединенных Наций.

Подконтрольные Кремлю российские военные такую же технику использовали в 2014-м году, когда пребывали на «учениях» на границе с Украиной. На то время террористы использовали голубые каски, являющиеся характерными для миротворческих войск ООН. Однако в процессе вторжения на нашу украинскую территорию оккупанты сняли все опознавательные знаки.

Отметим, что провокационными действиями в ночь на понедельник, 5 марта, террористы опять продемонстрировали, что не намерены соблюдать взятые на себя обязательства по соблюдению «режима тишины».



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, ООН, граница, военная техника, миротворцы
 
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