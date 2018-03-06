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Ветераны АТО: «Власть в Украине сменится, и нас посадят за убийства жителей Донбасса»
Олег Бончинский, активист Ассоциации комбатантов Украины, заявил о том, что когда в Украине сменится власть, они, возможно, понесут строгое наказание, передает Федеральное агентство новостей.
Бончинский рассказал, что бойцам АТО, вернувшимся к мирной жизни, практически невозможно адаптироваться – чиновники абсолютно равнодушны к их проблемам, а украинские власти ничего не делают для того, чтобы хоть как-то помочь. Активист при этом отмечает, что ветеранам АТО все чаще отказывают в приеме на работу и берут только на «предприятия, где требуется физическая сила».
«А в случае, если у нас в стране в очередной раз сменится власть, мы все пойдем под суд – как люди, взявшие в руки оружие и убивавшие солдат противника, но юридически – мирных граждан Донбасса. Похоже, вскоре все мы можем пожалеть о том, что пошли воевать за свою страну», - добавил ветеран АТО. Он также подчеркнул, что все бойцы АТО, вернувшиеся с Донбасса, чувствуют себя ненужными в Украине.
Олег Бончинский родился в 1988 году, во Львовской области. Его имя упоминается в так называемом "трибунальном списке" Донбасса.
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, наказание, власть, АТО, боец
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