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Басков раскрыл всю правду о беременности Лободы
Популярны российский певец Николай Басков, которого признали "Главным блондином России", подтвердил слухи о беременности украинской певицы Светланы Лободы. Об этом сообщают СМИ.
Согласно информации, это произошло на церемонии вручения российской премии "Жара", где Басков был ведущим. Так, перед выходом Лободы на сцену, певец сообщил залу, что Светлана в положении. Но исполнительница никак не отреагировала на эти слова. При этом на сцену вышла в блузке с драпировкой в области живота.
Внимательные зрители сумели рассмотреть выглядывающий из-под блузки во время танцевальных движений певицы живот. А в кулуарах говорят, что Лобода не рада обнародованной информации, так как планировала рожать втайне.
Что связывает Лободу с Басковым, и почему он говорит о ее беременности, которую она якобы так тщательно скрывает - неизвестно.
Слухи о беременности Светланы Лободы ходят уже давно. Певица сама подогревала их, отказываясь отрицать то, что скоро полетит в США рожать.
А накануне в Сети появилась информация о том, что отцом будущего ребенка Лободы является лидер культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, беременность, Лобода, Николай Басков
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