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Минкульт запретил выступление в Украине еще семерых российских артистов
Согласно решению Министерства культуры Украины, перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны, пополнился именами еще семерых певцов и актеров из Российской Федерации. Как передает replyua.net, об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Основываясь на обращение Службы безопасности Украины от 26 февраля даю поручение обновить список лиц, создающих угрозу национальной безопасности», — написал в своем приказе министр культуры Евгений Нищук.
В том числе, в список опасных для Украины добавили певцов Ларису Долину, Александра Буйнова, Александра Маршала (Минькова), Викторию Цыганову и рэпера Guf (Алексея Долматова). Кроме того, запрет на въезд в страну распространяется на известную актрису советского и российского кино Алису Фрейндлих, а также актера и режиссера Александра Баширова.
Следует напомнить, что, в ноябре 2017 года Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда на три года российскому артисту Федору Добронравову, ранее посетившему незаконно оккупированный Крым.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, певец, запрет, певица
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