- Волкер — России: Пора начинать вывод войск из Украины08:50
- Порошенко заявил, что будет баллотироваться на следующие президентские выборы08:38
- Пока Украина в ожидании очередного транша, в МВФ играют “в молчанку”08:20
- Наконец-то: украинцев порадовали долгожданным весенним прогнозом07:54
- Супрун требует быстрее выбирать семейного врача07:21
- Украина получила статус страны-аспиранта НАТО: Что это значит07:10
- Путин дал понять, что СССР еще можно восстановить, более того, он уже начал его восстанавливать в 2014 году22:13
- Завершение войны на Донбассе: Волкер указал на главную проблему21:52
- Стрелков в бешенстве: Россия готовит Донбасс к возвращению Украине21:34
- Первоклассников в школы будут зачислять по-новому21:09
Пассажирка Lexus Зайцевой дала шокирующие показания
Пассажирка Марина Ковалева, которая находилась в Lexus Зайцевой, утверждает, что автомобиль ехал на мигающий зеленый со скоростью не более 75 километров в час.
Об этом она рассказала во время судебного заседания 6 марта.
«Когда мы подъезжали к перекрестку, нам горел мигающий зеленый. Автомобиль Дронова стоял в десяти метрах от светофора, приблизительно на уровне выхода из метро. Volkswagen начал двигаться, Алена сигналила ему, но Дронов не обратил на это внимания», — заявила девушка.
Также Марина отметила, что Зайцева резко свернула, чтобы избежать столкновения, но Дронов в этот момент добавил скорости, в результате произошло ДТП. От удара Lexus выкинуло на тротуар.
Отвечая на вопрос адвоката Дронова, девушка заявила, что скорость авто Зайцеврй могла быть немного выше 75 км/час.
Также пассажирка опровергла информацию об употреблении Зайцевой наркотиков, но отметила, что девушка за сутки до аварии пила пенталгин.
Никакого влияния на управление авто и координацию движений водителя Lexus лекарство, по словам свидетеля, не оказало. Также Марина прокомментировала админпротоколы на Зайцеву — большинство из них якобы были связаны с неправильной парковкой, а не нарушениями ПДД.
«Я хотела бы начать с того, что в СМИ ее освещают как наркоманку и мажорку. Но она очень добрый и отзывчивый человек, который поможет вам в любой ситуации. Я знаю, как ей сейчас тяжело, как она переживает, как ей хочется всем помочь», — заявила Ковалева.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Харьков, суд, ДТП
- Участнице смертельного ДТП в Харькове во время суда стало плохо
- Родственники погибших и пострадавших в аварии в Харькове не хотят никаких подачек от семьи Зайцевой
- Долгожданная свобода? Расследование ДТП мажорки Зайцевой подошло к концу
- ДТП с Зайцевой: подозреваемый пошел на отчаянные меры
- Суд арестовал имущество директора Харьковского тракторного завода, подозреваемого в подготовке вывоза оборудования в РФ
- Кровавое ДТП в Харькове: суд оставил Зайцеву и Дронова под стражей
- АТО: Боевики продолжают обстрелы, один военный получил ранения22:31
- Завершение войны на Донбассе: Волкер указал на главную проблему21:52
- Стрелков в бешенстве: Россия готовит Донбасс к возвращению Украине21:34
- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone17:55
- В зоне АТО ликвидировали боевика «Гомера» из «Оплота»17:32
- Гиркин: У нас на носу война с Украиной16:12
- "Оружие из "ДНР" – это глупость. Его и на украинской стороне хватает". Силовики рассказали, что думают о деле Рубана 15:49
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса14:11
- Тымчук: Российский Генштаб предписал боевикам на период выборов президента РФ ограничить огневые удары по Украине13:52
- Стало известно, какие травмы получили жертвы вчерашнего взрыва в Донецке13:29
- Волкер — России: Пора начинать вывод войск из Украины08:50
- Порошенко заявил, что будет баллотироваться на следующие президентские выборы08:38
- Пока Украина в ожидании очередного транша, в МВФ играют “в молчанку”08:20
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки08:01
- Наконец-то: украинцев порадовали долгожданным весенним прогнозом07:54
- Супрун требует быстрее выбирать семейного врача07:21
- Украина получила статус страны-аспиранта НАТО: Что это значит07:10
- АТО: Боевики продолжают обстрелы, один военный получил ранения22:31
- Путин дал понять, что СССР еще можно восстановить, более того, он уже начал его восстанавливать в 2014 году22:13
- Завершение войны на Донбассе: Волкер указал на главную проблему21:52
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки08:01
- Супрун требует быстрее выбирать семейного врача07:21
- Родительская суббота 10 марта: что нельзя делать20:21
- Эти привычки заставляют организм стареть быстрее19:31
- И смех, и грех: 18 женских мыслей во время секса18:43
- Медики подсказали, как быстро вылечить больное горло20:48
- Лучший напиток, устраняющий похмельный синдром18:29
- Обретение главы Иоанна Предтечи 2018: в чем суть праздника14:56
- Медики рассказали о влиянии кофе на зрение13:57
- Душераздирающая история, которая доказывает, что у котов несколько жизней12:44
- Не хочешь? - Заставим! На Донбассе переселенцам продолжают навязывать необязательные платные услуги в "Ощадбанке"
- Начался бунт ветеранов АТО! Это уже не шутки. По всей стране восстали ветераны. ВИДЕО
- 10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
- Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование
- Пенсионеров-переселенцев могут лишить выплат, если...
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта
- Синоптики рассказали, что в Украину идет настоящая весна
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать