Пассажирка Lexus Зайцевой дала шокирующие показания

07.03.2018 11:58

Пассажирка Марина Ковалева, которая находилась в Lexus Зайцевой, утверждает, что автомобиль ехал на мигающий зеленый со скоростью не более 75 километров в час.

Об этом она рассказала во время судебного заседания 6 марта.

«Когда мы подъезжали к перекрестку, нам горел мигающий зеленый. Автомобиль Дронова стоял в десяти метрах от светофора, приблизительно на уровне выхода из метро. Volkswagen начал двигаться, Алена сигналила ему, но Дронов не обратил на это внимания», — заявила девушка.

Также Марина отметила, что Зайцева резко свернула, чтобы избежать столкновения, но Дронов в этот момент добавил скорости, в результате произошло ДТП. От удара Lexus выкинуло на тротуар.

Отвечая на вопрос адвоката Дронова, девушка заявила, что скорость авто Зайцеврй могла быть немного выше 75 км/час.

Также пассажирка опровергла информацию об употреблении Зайцевой наркотиков, но отметила, что девушка за сутки до аварии пила пенталгин.

Никакого влияния на управление авто и координацию движений водителя Lexus лекарство, по словам свидетеля, не оказало. Также Марина прокомментировала админпротоколы на Зайцеву — большинство из них якобы были связаны с неправильной парковкой, а не нарушениями ПДД.

«Я хотела бы начать с того, что в СМИ ее освещают как наркоманку и мажорку. Но она очень добрый и отзывчивый человек, который поможет вам в любой ситуации. Я знаю, как ей сейчас тяжело, как она переживает, как ей хочется всем помочь», — заявила Ковалева.

Источник: https://from-ua.com