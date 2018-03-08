50 ЗЛОТЫХ ЗА УКРАИНЦА. В ПОЛЬШЕ ОБЪЯВИЛИ ОХОТУ НА ЗАРОБИТЧАН

08.03.2018 11:03

В стране появляются продукты, разработанные специально для мигрантов из Украины.

Зарплаты украинских заробитчан в Польше растут, у них появляются свободные деньги. Польские предприниматели объявили настоящую охоту за деньгами украинцев — в стране появляются продукты, разработанные специально для мигрантов из Украины. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Банковская лихорадка

«Предприниматели лихорадочно ищут людей, имеющих доступ к украинцам. Постоянно звонят и пишут. Предлагают вознаграждение, например, за рассылку писем с бизнес-предложениями среди зарегистрированных у нас работников, — говорит Даниэль Дзевит, создатель портала Pracadlaukrainy.pl. — Торговый представитель одного из банков предложил нам по 50 злотых (около 400 грн) за каждого украинца, которого мы убедим открыть у них счет».

По данным Главного управления статистики, с января до конца сентября 2017 г. украинцы оставили в польских магазинах около 2 млрд злотых — они тратят больше, чем немцы. Окончательных данных пока нет, но считается, что в 2017-м количество работников из Украины превысило 2 млн, а в текущем году их число может достичь 3 млн.

50 злотых за человека — предложения отдельных торговых представителей банков или страховых компаний, которые хотят таким образом улучшить результаты продаж. Но на самом деле борьба за украинские деньги идет на гораздо более высоком уровне. Времени мало — кто первый, тот лучший.

«Руководители банков обнаружили новый крупный рынок для своих услуг. Мы уже получили несколько проектов стратегических контрактов, — говорит Кшиштоф Инглот, президент кадрового агентства Personnel Service, которое ежедневно трудоустраивает около 50 работников из Украины. — Контракты просты: мы вам платим, а вы требуете от трудоустроенных работников открыть счет в нашем банке». По словам Инглота, такое решение выгодно всем сторонам. Многие заробитчане меняют злотые на доллары и держат под подушкой, пересекают с ними границу. Счет в банке куда надежнее. «Сейчас мы выбираем самые выгодные предложения. Ищем банки с большим количеством отделений и вместе с тем предлагающие невысокие тарифы за обслуживание», — отмечает Инглот.

Банк BGŻ BNP Paribas уже создал украинскую версию своей интернет-страницы, предлагает рекламные материалы на украинском, и даже на инфолинии банка работают сотрудники, говорящие на украинском. «Мы сотрудничаем с агентствами по трудоустройству, поскольку это одна из возможностей найти новых клиентов. И речь идет не только о гражданах Украины», — говорит Мацей Хлебовски, директор департамента управления продажами. По состоянию на конец 2016-го украинцы, работающие в Польше, открыли в банке BGŻ более 5 тыс. счетов. Спустя девять месяцев эта цифра достигла 11 тыс. — рост более чем на 200%.

От посылок до сотовой связи

Украинцев, работающих в Польше, долгое время воспринимали только как дешевую рабочую силу. Однако с недавних пор в них начали видеть и потребителей. Польские фирмы вдруг заинтересовались, сколько украинцы тратят на праздники (в прошлом году, по данным Research&Branding Group, эта сумма составила 154 злотых) и что делают в свободное от работы время. После этого наступила очередь исследований и предложений.

Осень прошлого года в этом плане была очень насыщенной. Практически ежедневно появлялась информация о мелких и крупных предпринимателях, которые решили создать продукт специально для украинцев.

Первыми стали операторы мобильной связи. Сегодня у всех операторов есть специальные пакеты для граждан Украины. Среди предложений — бесплатный доступ к соцсетям, поскольку именно при их помощи большинство украинцев общаются с родными. «У нас уже подписан контракт на распространение и регистрацию стартовых пакетов сотовой связи с одним из польских агентств по временному трудоустройству, имеющим дочернюю компанию в Украине», — говорит Аркадиуш Маевский из отдела корпоративных коммуникаций сети Plus.

Новые возможности заинтересовали и польскую почту — она предлагает пакет «Украина плюс». Это услуги по доставке посылок весом до 30 кг по любому адресу в Украине в течение семи дней (исключая районы проведения АТО). «Уже в конце ноября мы отметили, что спрос на эту услугу по сравнению с 2016-м вырос на 36%, а ведь больше всего посылок отправляют в декабре», — отмечает Павел Копец, директор отдела продаж Почты Польши.

В Яворно Академия вождения CARGO создала курс электронного обучения вождению на русском языке, а в Варшаве в киосках InMedio можно купить прессу на русском. В Польше также создается пресса для иммигрантов — в ноябре группа Polska Press объявила о запуске городской газеты для украинцев в Варшаве и Жешуве.

Рынки сбыта пытаются расширить представители самых разных отраслей. «Недавно к нам пришел мужчина, который перевел на украинский флаеры, рекламирующие пищевые добавки, и искал, кто из украинцев смог бы распространять его продукцию среди соотечественников в Польше», — рассказывает Даниэль Дзевит.

Будущее за развлечениями

Еще два года назад Лодзинский университет начал предоставлять украинцам 50%-ную скидку на обучение. Университеты делают все возможное, чтобы привлечь студентов из-за восточной границы. Причина проста: за таких учеников положены высокие дотации. В Колледже информационных технологий и управления в Жешуве каждый шестой студент — украинец. При этом в колледже жалуются: все большинство украинцев предпочитают учиться в больших городах. По данным Министерства науки и высшего образования, в Польше обучается более 30 тыс. граждан Украины.

В городской библиотеке в Голенюве в Подляском районе, где уже живет несколько тысяч иммигрантов из Украины, создали специальную подборку книг для украинцев. По словам директора учреждения Аниты Юревич, такая идея возникла после того, как украинцы начали приходить в библиотеку, чтобы провести свободное время и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В Варшаве в одном из домов культуры украинец Игорь организует танцы для людей из бывшего Восточного блока. На каждую вечеринку приходят около 150 человек, зал полностью заполнен. Плата за вход составляет 20 злотых (160 грн), в стоимость включено угощение.

Даниэль Дзевит уверен, что именно на развлечениях в будущем можно будет заработать больше всего. «Украинцы целыми днями работают, а потом не знают, куда пойти. Им нужно веселье, общение с другими людьми», — считает он.

Количество средств, выделяемых украинцами на развлечения, будет расти. По данным кадрового агентства Grupa Progres, за последние несколько месяцев зарплаты украинских работников увеличились примерно на 20%.

Еще одно агентство — Upper Job — подсчитало, что если в мае украинцы, работающие физически, получали 9 злотых за час работы (73 грн), то уже в июле — 12 злотых (98 грн), на 30% больше. Быстрее всего растут зарплаты квалифицированных рабочих: средняя ставка каменщика в мае составляла 20 злотых в час (162 грн), летом — уже 25 злотых (203 грн). В свою очередь, штукатурщик за час работы в мае получал 25 злотых (203 грн), а в июле — уже 30 злотых (243 грн). Медленнее всего повышается зарплата в гастрономии: заработная плата украинских поваров увеличилась на 17% — с 12 до 14 злотых за час работы (с 97 до 113 грн).

Более половины украинцев, опрошенных Upper Job, говорят, что рассчитывают получать в Польше от 3 до 5 тыс. злотых (24–40,5 тыс. грн).

Источник Персона.