Главарь «ЛНР» готов к переговорам с Киевом

08.03.2018 20:34

Главарь боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник заявил о готовности вести прямые переговоры с украинской стороной об урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом он заявил в интервью российскому телеканалу, пишут сепаратистские СМИ, передает inforesist.org.

«Что будет дальше, неизвестно, но мы готовы к диалогу, мы за то, чтобы решать все конфликты за круглым столом», — заявил Пасечник.

По словам главаря боевиков «ЛНР«, Киев от такого диалога якобы уклоняется. «К сожалению, на сегодняшний день такой возможности (прямого диалога, — ред.) нет, в общем-то, насколько я понимаю, и Киев не готов вести такой диалог», — сказал он.

Пасечник добавил, что этот диалог ведется лишь в рамках Минских соглашений.