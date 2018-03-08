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Начался бунт ветеранов АТО! Это уже не шутки. По всей стране восстали ветераны. ВИДЕО

08.03.2018 15:26
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Начался бунт ветеранов АТО! Это уже не шутки. По всей стране восстали ветераны. ВИДЕО

Начался бунт ветеранов АТО по всей стране. Ветераны войны за независимость из Тернополя вернули все свои награды олигарху Петру Порошенко, который в 2014 году в сговоре с группой лиц победил Майдан и захватил власть в стране. Ветераны АТО вернули олигарху все медали, поскольку считают, что кровавый разгон Майдана спустя 4 года это преступление против украинского народа.

Ветераны российско-украинской войны не желают жить в полицейском государстве, когда представители правоохранительных органов имеют право издеваться над людьми, да еще и получать награды за избиение украинцев…

Вчера, 7 марта, в Виннице двое участников боевых действий Кройц Вильгельм и Виктор Хомяк вернули президенту Порошенко свои боевые награды, передает Depo.Винница, передает novyny24.com.ua.

В сессионном зале Винницкого областного совета, после трех неудачных попыток открыть внеочередную сессию, к микрофону подошел ветеран АТО Вильгельм Кройц и в знак протеста сложил свою президентскую награду за участие в АТО.

Старший прапорщик ВСУ, который служил в 25-м батальоне, заявил, что после избиения его побратимов под Радой, он не желает владеть наградой, подписанной президентом.

«Вот награда от президента за участие в антитеррористической операции. Господин Порошенко подписал… Я пробыл на Майдане 78 дней, потом было АТО, в котором я был командиром взвода. 20 человек подчиненных, все они вернулись домой — не здоровы, но живы. Поэтому поддерживая своих побратимов, которых жестоко избили, я не хочу такой награды, подписанной президентом, — сказал участник АТО и добавил. — Это мой протест!».

Он отдал свою награду заместителю главы Винницкого областного совета Игорю Хмелю с просьбой передать ее президенту.

Затем к микрофону подошел боец 25-го батальона «Киевская Русь» Виктор Хомяк. После короткой речи мужчина сорвал с груди медаль и со словами «Передайте, пожалуйста, Петру Алексеевичу», положил ее на стол.

«Вот из трех государственных наград одна Порошенко. За участие в АТО. У меня боевая награда «За мужество». Я кровью заплатил за эту награду. Я воевал. Но за что я воевал? За этих депутатов, которые не пришли? За них я воевал?», — сказал Виктор Хомяк.

В связи с разгоном палаточного городка вод Верховной Радой в Киеве начали возвращать награды, полученные за подписью президента Украины Порошенко, и тернопольские ветераны АТО.

В сообщении говорится, что ветераны АТО не желают жить в полицейском государстве. Также они против того, что правоохранители получают медали за избиение украинцев.

«Ветераны российско-украинской войны не желают жить в полицейском государстве, когда представители правоохранительных органов имеют право издеваться над людьми, да еще и получать награды за избиение украинцев», — говорится в заявлении.

«Вот награда от президента за участие в антитеррористической операции. Господин Порошенко подписал… Я пробыл на Майдане 78 дней, потом было АТО, в котором я был командиром взвода. 20 человек подчиненных, все они вернулись домой — не здоровы, но живы. Поэтому поддерживая своих побратимов, которых жестоко избили, я не хочу такой награды, подписанной президентом, — сказал участник АТО и добавил. — Это мой протест!».

Он отдал свою награду заместителю главы Винницкого областного совета Игорю Хмелю с просьбой передать ее президенту.

Затем к микрофону подошел боец 25-го батальона «Киевская Русь» Виктор Хомяк. После короткой речи мужчина сорвал с груди медаль и со словами «Передайте, пожалуйста, Петру Алексеевичу», положил ее на стол.

«Вот из трех государственных наград одна Порошенко. За участие в АТО. У меня боевая награда «За мужество». Я кровью заплатил за эту награду. Я воевал. Но за что я воевал? За этих депутатов, которые не пришли? За них я воевал?», — сказал Виктор Хомяк.

В связи с разгоном палаточного городка вод Верховной Радой в Киеве начали возвращать награды, полученные за подписью президента Украины Порошенко, и тернопольские ветераны АТО.

В сообщении говорится, что ветераны АТО не желают жить в полицейском государстве. Также они против того, что правоохранители получают медали за избиение украинцев.

«Ветераны российско-украинской войны не желают жить в полицейском государстве, когда представители правоохранительных органов имеют право издеваться над людьми, да еще и получать награды за избиение украинцев», — говорится в заявлении.



Теги: Украина, Донбасс, Киев, полиция, Верховная Рада, АТО, ВСУ, Порошенко, ветераны
 
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