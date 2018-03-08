Побеждают кланы: ученый указал на печальную ситуацию с революциями в Украине

08.03.2018 16:34

Украина пережила несколько революций, которые в итоге приводили к победе кланов и попыткам установления авторитарного режима в стране. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал известный философ и публицист Михаил Минаков.

"Мой ключевой тезис таков: за неполные 30 лет мы трижды переживали революционные ситуации. Революционная ситуация 1991 года происходит под знаком обещаний демократии, рыночной экономики и национального государства. Однако уже через несколько лет эти идеи потеряли привлекательность под воздействием кризиса и общественной дезориентации. Этим воспользовались неформальные группы, которые, продвигая свои частные интересы, захватили публичные центры власти. Противоречия между кланами и попытка одного клана установить "вертикаль власти" привели к новой революционной ситуации – "Оранжевой революции" – все под теми же лозунгами", - поясняет Минаков.

По словам философа, демократические идеи первого Майдана не были реализованы. В то же время кланы восстановили власть и эволюционировали в мощные неформальные группы. Это впоследствии привело к новой революционной ситуации. По мнению философа, после 2014 года в Украине появился шанс выполнить обещания 1991 года, но страна движется не в том направлении.

"В 2014 году казалось, что отвоеванные кровью свободы уже не будут потеряны, а ассоциация с ЕС обеспечит прогресс Украины. Однако на конец 2017-го я видел, что побеждает не европейско-либеральная тенденция, а новая клановая политика (так называемая "системная коррупция") и национал-консервативные силы. В отличие от предыдущих циклов, после Евромайдана эволюция кланов привела к их союзу с праворадикалами, что делает европейское направление развития невозможным", - говорит он.

Описывая эти процессы философ приходит к неутешительным выводам.

"Мои выводы: во-первых, мы скорее движемся путем России, чем тех стран, которые смогли "европеизироваться"; а, во-вторых, революционные попытки не ведут к прогрессу нашей страны", - резюмирует Минаков.