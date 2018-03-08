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Повышение цен на электричество: Порошенко выступил с заявлением
Президент Петр Порошенко заявил, что против повышения цен для населения за электроэнергию в результате введения RAB-тарифов и сомневается, что они начнут действовать уже в апреле.
Такое заявление прозвучало во время интервью украинским телеканалам.
При этом президент подчеркнул, что именно он настаивал, чтобы был принят закон, вводящий "прозрачную и эффективную конкуренцию" на рынке электроэнергетики.
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Глава государства также отметил, что принцип RAB-тарификации является европейским и по нему работают все без исключения страны ЕС.
"Да, надо вводить европейские нормы, выполнять обязательства, которые мы брали в соглашении об ассоциации - а это обязательства и парламента, и правительства, но не президента, к слову. ... Но .. украинцы не должны платить за эти прихоти. И цены для населения не должны быть повышены в результате этих реформ", - заявил Порошенко.
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"На сегодняшний день у нас в Украине рынка электроэнергии нет. У нас есть введенный в начале 2000-х механизм распределения средств, когда все забирают деньги у промышленности и населения и распределяют их по каким-то совершенно ... не хочу сейчас никого обвинять. ... Но - по не очень прозрачному принципу", - добавил глава государства.
Как сообщал "Обозреватель", в Украине все облэнерго со временем перейдут на RAB-тарифы, согласно которым для отдельных потребителей электроэнергия подорожает на 350%.
Целый ряд облэнерго уже подал в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), документы с просьбой перевести их на эти тарифы.
Теги: Донбасс, цена, электричество, повышение
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