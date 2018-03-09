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ЕК одобрила новый кредит для Украины на миллиард евро
Украина сможет получить новый кредит по программе макрофинансовой помощи на сумму до одного миллиарда евро. Европейская комиссия уже утвердила такое решение, о чем в пятницу, 9 марта сообщается на сайте ЕК, пишет «Украинская правда». Как информирует replyua.net, ранее наша страна уже получила кредитов по трем предыдущим программам MFA на сумму 2 миллиарда и 810 миллионов евро.
В заявлении на сайте Еврокомиссии говорится: «Сегодняшнее предложение следует за запросом украинской власти и прямыми дискуссиями между президентом Комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко. Новая программа направлена на то, чтобы опираться на прогресс, достигнутый в поддержке стабилизации экономики и структурных реформ во время трех предыдущих операций MFA».
При этом в ЕК отметили: «Все выплаты по предложенной программе, включая первую, будут зависеть от реализации реформ, направленных на устранение уязвимостей, обнаруженных в украинской экономике. Включенные в Меморандум о взаимопонимании, они будут учитывать меры, которые остаются нерешенными с предыдущей программы MFA, и будут включать шаги по усилению борьбы с коррупцией». Также сообщается, что предложение Еврокомиссии касательно 4 программы макрофинансовой помощи для Украины подлежит утверждению парламентом Европы и Советом Евросоюза.
Теги: Украина, Донбасс, евро, кредит
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