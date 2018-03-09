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"Газпрому" придется заплатить Украине: Порошенко предупредил россиян
Глава государства заверил, что украинцы готовы к арестам имущества россиян
Российскому "Газпрому" придется выплатить Украине сумму, определенную Стокгольмским арбитражем, иначе украинцы будут взыскивать соответствующие суммы в том числе и через арест имущества компании.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook.
"Заявления РФ о том, что она не будет платить Украине по решению Стокгольмского арбитража – это позиция слабая. Как говорят: после боя кулаками не машут. Есть международные конвенции, есть безукоризненная юридическая позиция Украины", – напомнил он.
Также Порошенко отметил, что по его поручению "команда юристов уже прорабатывает взыскание соответствующих сумм".
"Поэтому, если "Газпром" не будет платить компенсацию – будем арестовывать имущество!" – заверил глава государства.
Напомним, в конце февраля завершился длительный спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" заплатить НАК "Нафтогаз Украина" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.
Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить украинцам 2,56 млрд долларов.
Ранее президент Украины Петр Порошенко уверял, что российский "Газпром" в полном размере выплатит НАК "Нафтогаз Украины" 2,56 млрд долларов по итогам двух арбитражных споров, а сам этот вопрос имеет геополитическое значение.
Добавим также, что контракты на поставку и транзит газа между компаниями действуют с 2009 по 2019 год.
6 марта "Газпром" сообщил, что подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.
В свою очередь в НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что апелляция может подаваться исключительно по процедурным моментам, а не по сути решения Стокгольмского арбитража.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Газпром, скандал, Порошенко
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