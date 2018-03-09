Грицак доложил Порошенко о высокой угрозе терактов: президент потребовал жестких мер

09.03.2018 16:50

Порошенко разочаровал тех, кто надеется "откупиться или отползти" от ответственности за терроризм

Президент Украины Петр Порошенко принял доклад председателя СБУ Василия Грицака относительно задержания Владимира Рубана с крупным арсеналом оружия на Донбассе.

Докладывая главе государства о задержании, руководитель спецслужбы сообщил, что специалисты спецслужбы предупреждали: "уровень террористической угрозы для украинцев был самый большой со времен независимости нашей страны".

В свою очередь, Порошенко заверил, что руководитель СБУ регулярно информировало его о расследовании дела и пообещал, что в ближайшее время украинцам представят "неопровержимые доказательства".

"Хочу разочаровать тех, кто утверждает, что им удастся или откупиться, или отползти. Я прошу генерала Грицака взять под свой личный контроль, приказываю взять под свой личный контроль расследование этого дела. Речь идет не о перевозчике. Вы получите абсолютно неопровержимые доказательства, какие масштабные террористические акты готовились в Украине какая для этого была задействована сеть", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, он обратился к руководителю СБУ с распоряжением относительно этого дела.

"Расследовать в самые короткие сроки, привлечь к ответственности, проинформировать общество и обеспечить мир и спокойствие граждан. Потому что цель была одна – дестабилизировать общество через массовые террористические атаки", – сказал Порошенко.

В завершение встречи с Грицаком президент заявил, что спецслужба имеет неопровержимые доказательства подготовки серии терактов в Украине.

"Доказательства этому, по крайней мере то, что мне сообщил глава СБУ, неопровержимые", – резюмировал он.

В свою очередь, председатель спецслужбы пообещал, что в ходе брифинга он сообщит украинцам больше деталей, которые "для кое-кого будут шокирующими".

Источник: https://www.segodnya.ua



