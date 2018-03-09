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Эксперты озвучили прогноз курса доллара на конец 2018 года
Согласно мнению украинских экспертов рынка финансов, до конца текущего года один доллар США будет стоить в пределах 29 гривен, сообщает replyua.net со ссылкой на «Апостроф. Экономика». В том числе, финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что к осени стоит ожидать отметки 28 гривен за доллар, а уже зимой 2019 года за доллар придется давать все 30 гривен.
Вадим Иосуб, являющийся старшим аналитиком инвестиционной компании «Альпари», уверен, что на конец 2018 года курс гривны преодолеет показатель 30 гривен. Однако будут ли украинские граждане такие показатели в обменных пунктах такие показатели, будет зависеть от того, как в дальнейшем будут развиваться отношения НАК «Нафтогаз Украины» с российской газовой монопольной компанией «Газпромом», а также от стоимости закупки Украиной природного газа.
В свою очередь, по словам старшего аналитика Forex Club Андрея Шевчишина, до конца года украинцам нужно готовиться к курсу гривны на уровне 29 грн./ доллар. Однако он не исключил вероятность более оптимистичного прогноза.
Теги: Донбасс, доллар, курс валют
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