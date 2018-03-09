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Обретение главы Иоанна Предтечи 2018: в чем суть праздника
9 марта (в не високосные годы) православные христиане отмечают праздник Обретение главы Иоанна Предтечи.
"Обозреватель" расскажет, в чем суть этого праздника.
Кто такой Иоанн Предтеча
Иоанн Креститель (Иоанн Предтеча) — ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший пришествие Мессии, жил в пустыне аскетом, затем проповедовал крещение покаяния для иудеев, крестил в водах Иордана Иисуса Христа, затем был обезглавлен из-за козней иудейской царевны Иродиады и её дочери Саломеи.
Иоана Предтечу лишили головы из-за жены царя Ирода Иродиады и ее дочери Саломеи. Иродиада не любила Иоанна и уговаривала Ирода лишить пророка головы. Но царь не хотел этого делать и для успокоения супруги посадил Иоанна в тюрьму.
Иродаиде этого было мало. Спустя почти год после заточения, когда Ирод во время празднования дня рождения пообещал своей падчерице Саломее выполнить любую ее просьбу. Такую благосклонность девушка заслужила танцами. Посоветовавшись с матерью, Саломея попросила принести ей голову Иоанна Предтечи на блюде. Царю пришлось сдержать свое слово.
В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковь установила праздник и строгий пост, как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого Пророка. Отмечается он 11 сентября.
Где хранятся мощи Иоанна Предтечи
В настоящее время церковная история святыни остаётся неясной. Исламская традиция считает местом хранения главы Иоанна Крестителя мечеть Омейядов в Дамаске, а католицизм помещает её в римскую церковь Сан-Сильвестро-ин-Капите. Кроме того, упоминается о передней части черепа в соборе Амьена (Франция), привезённой из четвёртого крестового похода, о частях главы в турецкой Антиохии и в одном из монастырей Армении.
История праздника Обретение главы Иоанна Предтечи
В традиции Православной церкви существуют предания о трёх обретениях главы Иоанна Крестителя, в честь каждого установлено отдельное празднование. Первое обретение произошло в IV веке, второе — в V веке, а третье — в IX веке. Праздник первого и второго чудесных обретений отмечается 9 марта — в невисокосные годы, а в високосные — 8 марта. Кроме того, 7 июня празднуется третье обретение главы.
Первое обретение главы Иоанна Предтечи
По преданию, Иродиада не позволила похоронить голову Иоанна вместе с его телом и спрятала её в своём дворце, откуда она была вынесена благочестивой служанкой (имя которой было Иоанна, жена Хузы, домоправителя Ирода) и в глиняном кувшине захоронена на Елеонской горе.
Спустя годы вельможа Иннокентий решил построить на том месте церковь и при копании рва для фундамента, он обнаружил кувшин с реликвией, которая была опознана по исходившим от неё знамениям. После обретения главы, Иннокентий её бережно хранил, но перед смертью Иннокентий, опасаясь, что реликвия будет поругана, спрятал её в своей церкви, которая затем обветшала и разрушилась.
Второе обретение главы Иоанна Предтечи
В правление императора Константина Великого в Иерусалиме глава Иоанна Предтечи была найдена двумя монахами-паломниками, которые прибыли в город поклониться Гробу Господню. Одному из них явился Иоанн Креститель и указал место где находилась глава. Монахи взяли её с собой и положили реликвию в мешок из верблюжей шерсти, но, проявив леность, отдали нести реликвию встретившемуся им гончару из сирийского города Емессы.
Явившийся святой повелел горшечнику оставить неблагочестивых монахов и принять на хранение святыню. Всю жизнь он бережно хранил реликвию, каждый день возжигал светильники и молился. Перед смертью гончар, по велению Иоанна Крестителя, поместил главу в водоносный сосуд, запечатал и передал своей сестре. Он наказал сестре бережно хранить реликвию, а перед смертью передать её благочестивому христианину.
Позднее реликвия оказалась у священника-арианина, который с помощью исцелений, исходивших от неё, поддерживал авторитет арианского вероучения. Когда его обман раскрылся, он спрятал главу в пещере около города Емессы. Позднее над пещерой возник монастырь и в 452 году явившийся, по преданию, архимандриту обители Иоанн указал на место сокрытия своей главы. Она была найдена и перенесена в Константинополь.
Третье обретение главы Иоанна Предтечи
Из Константинополя главу Иоанна Крестителя во время волнений, связанных со ссылкой Иоанна Златоуста, перенесли в город Емессу, а затем в начале IX века в Команы, где прятали в период иконоборческих гонений.
После восстановления иконопочитания на Константинопольском соборе в 842 году, по преданию, патриарх Игнатий во время ночной молитвы получил указание о местонахождении святыни. По приказанию императора Михаила III в Команы было направлено посольство, которое около 850 года обрело главу Иоанна Предтечи в указанном патриархом месте.
После этого глава была перенесена в Константинополь и была положена в придворной церкви.
В небольшом гроте на месте третьего обретения главы имеется образ Иоанна Предтечи, почитаемый как нерукотворный.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, праздник, православие
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