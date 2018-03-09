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Синоптики рассказали, что в Украину идет настоящая весна
В ближайшие пару дней в Украине будет дождливо, туманно и снежно, также ожидается сильная гололедица, однако совсем скоро ненастная погода сменится потеплением, и в страну придет весна – с солнцем и плюсовыми температурами.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, уже 11 марта погода начнет меняться в лучшую сторону. Как прогнозируют синоптики, во всех областях начнется потепление, в дневные часы будет 8-14 градусов со знаком плюс, а ночи уже перестанут быть морозными. В понедельник температура продолжит повышаться, и, как отмечают в Гидрометцентре, в дневные часы столбик термометра больше не будет опускаться ниже отметки в +3 градуса.
Однако жителям северных регионов придется немного потерпеть – туда тепло придет к концу следующей недели, а в первые дни недели будет от 0 до 4 градусов тепла. Также синоптики прогнозируют уменьшение количества осадков и даже солнце в некоторых областях. Уже в начале недели в южных регионах будет до +12 градусов.
Источник: https://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, погода, весна
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