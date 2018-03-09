- Могерини: Миротворцы ООН помогут восстановить мир в Украине17:28
- Меркель рассказала, что ждет Донбасс после выборов президента России17:26
- Боевики ОРЛО заявили о задержании «агента СБУ»16:50
- Порошенко: ЕС не должен признавать выборы в России16:38
- Украина получит от Японии более $ 500 тысяч на здравоохранение16:05
- Источник назвал место встречи Трампа и Ким Чен Ына15:48
- Украинцев лишили льгот на коммуналку: сколько теперь придется платить15:30
- Крымских татар сгоняют на "выборы" под угрозой увольнения - правозащитники15:10
- В ЕС выдвинули жесткое требование «Газпрому»14:50
- Российские выборы в оккупированном Крыму: Порошенко озвучил жесткую позицию14:35
Транш от МВФ: Украине сделали важное предупреждение
В МВФ пока не решили, когда предоставят следующий транш
Об этом рассказал директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.
При этом он отметил, что Фонд постоянно общается с украинскими властями в рамках программы расширенного финансирования EFF.
“Наша дискуссия с украинской властью является постоянной”, – добавил Райс.
Он отметил, что недавно группа экспертов МВФ посетила Киев “для обсуждения технических вопросов” в контексте программы реформ, которые поддерживает Фонд.
“Дискуссия охватывала различные вопросы, включая проект закона об антикоррупционном суде… Я могу сказать вам, что эта дискуссия (с украинской властью – ред.) Продолжается и будет продолжаться в течение следующих недель “, – акцентировал он.
В то же время Райс отметил, что пока не может анонсировать дату визита оценочной миссии МВФ в Украину в рамках следующего пересмотра программы.
Напомним, стало известно, когда Украина может получитьочередной транш МВФ. Так, в случае прогресса в проведении реформ Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы уже к маю 2018 года.
Кроме того в случае продолжения либеральной экономической политики Украину ждет дефолт. Как рассказал бывший глава Министерства экономики Виктор Суслов, Украина на самом деле не имеет средств для того, чтобы платить за растущий импорт иностранных товаров.
При этом он подчеркнул, что даже кредиты МВФ не уменьшают угрозу дефолта, а лишь откладывают его. Поэтому дефолт будет, к тому же в условиях больших долгов.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Укринформ»
Теги: Украина, Донбасс, МВФ, транш
- Панические настроения по поводу очередного транша МВФ надуманны. И вот почему
- Нельзя допускать к власти тех, кто правил страной последние 20 лет, – Рабинович
- Немецкие советники о блокаде ЛДНР: Шок для Украины
- Из-за обязательств перед МВФ Кабмин отменит оплату коммунальных услуг в рассрочку
- Названы сроки и условия получения Украиной следующего транша МВФ
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве
- Боевики ОРЛО заявили о задержании «агента СБУ»16:50
- Стало известно, когда Путин примет важное решение по Донбассу13:25
- Настоящее издевательство: стало известно о новом жестком запрете в «ЛНР»13:03
- В ОРДО объяснили причину сбоев в работе «Феникса»12:30
- Лекарства на 220 тысяч грн задержали на КПВВ под Мариуполем11:45
- Под Мариуполем подорвался военный грузовик. Есть погибший11:23
- Штаб АТО: Из-за обстрелов боевиков погиб один военный ВСУ, трое ранены10:32
- Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах очереди09:53
- Рубан вел переговоры с украинскими военными, которые должны были стать исполнителями теракта - Мосийчук 09:25
- На Донбасс стягивается техника08:45
- Могерини: Миротворцы ООН помогут восстановить мир в Украине17:28
- Меркель рассказала, что ждет Донбасс после выборов президента России17:26
- Ушел из жизни актер Олег Табаков17:08
- Боевики ОРЛО заявили о задержании «агента СБУ»16:50
- Порошенко: ЕС не должен признавать выборы в России16:38
- Медики подсказали, как весной избежать головных болей16:20
- Украина получит от Японии более $ 500 тысяч на здравоохранение16:05
- Источник назвал место встречи Трампа и Ким Чен Ына15:48
- Украинцев лишили льгот на коммуналку: сколько теперь придется платить15:30
- Крымских татар сгоняют на "выборы" под угрозой увольнения - правозащитники15:10
- Медики подсказали, как весной избежать головных болей16:20
- Врач рассказал, какой вред мозгу наносят смартфоны09:07
- Названы неожиданные свойства воды с медом22:15
- Эти рекомендации помогут быстрее восстановиться после гриппа19:05
- Какие медицинские услуги станут бесплатными: Список15:07
- Как выйти из праздников: рецепт правильного опохмела12:38
- Назван вид алкоголя, помогающий похудеть09:45
- Привычки, которые заставляют вас стареть на глазах09:06
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки08:01
- Супрун требует быстрее выбирать семейного врача07:21
- 10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
- Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение
- Синоптики рассказали, что в Украину идет настоящая весна
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса
- Захарченко "все порешал" c Кремлем: в "ДНР" абонентов "Феникса" переводят на российскую нумерацию - что известно
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать
- Эксперты озвучили прогноз курса доллара на конец 2018 года
- Вольф Мессинг: Ваше желание исполнит свеча
- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone
- Стрелков заявил, что РФ готовит сдачу Донбасса «украм»