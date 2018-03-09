Транш от МВФ: Украине сделали важное предупреждение

09.03.2018 07:38

В МВФ пока не решили, когда предоставят следующий транш

Об этом рассказал директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

При этом он отметил, что Фонд постоянно общается с украинскими властями в рамках программы расширенного финансирования EFF.

“Наша дискуссия с украинской властью является постоянной”, – добавил Райс.

Он отметил, что недавно группа экспертов МВФ посетила Киев “для обсуждения технических вопросов” в контексте программы реформ, которые поддерживает Фонд.

“Дискуссия охватывала различные вопросы, включая проект закона об антикоррупционном суде… Я могу сказать вам, что эта дискуссия (с украинской властью – ред.) Продолжается и будет продолжаться в течение следующих недель “, – акцентировал он.

В то же время Райс отметил, что пока не может анонсировать дату визита оценочной миссии МВФ в Украину в рамках следующего пересмотра программы.

Напомним, стало известно, когда Украина может получитьочередной транш МВФ. Так, в случае прогресса в проведении реформ Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы уже к маю 2018 года.

Кроме того в случае продолжения либеральной экономической политики Украину ждет дефолт. Как рассказал бывший глава Министерства экономики Виктор Суслов, Украина на самом деле не имеет средств для того, чтобы платить за растущий импорт иностранных товаров.

При этом он подчеркнул, что даже кредиты МВФ не уменьшают угрозу дефолта, а лишь откладывают его. Поэтому дефолт будет, к тому же в условиях больших долгов.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Укринформ»