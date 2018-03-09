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Украину накроет новый циклон: появился прогноз погоды на выходные
На выходных, 10- 11 марта, в Украине отмечаются снегопады и дожди, так как на страну надвигается новый циклон.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В субботу, 10 марта, на западе Украине прогнозируется небольшое потепление. Там ожидается от 8 до 12 градусов тепла днем. В основном, сухо.
На остальной территории страны в субботу - осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха от 4 тепла до 2 мороза днем и от 0 до -2, а на востоке и до -7 градусов ночью.
"9-10 марта в Шевченковские дни, Украина пройдет атмосферный фронт скандинавского циклона. Поэтому дождь и мокрый снег в течение пятницы-субботы идти постепенно с запада на восток", - написала ранее синоптик Наталья Диденко.
В воскресенье, 11 марта, запад и восток страны также ожидают дожди и снег. Солнечно будет только в центральных областях.
Так, на западе температура днем поднимется аж до 10 градусов тепла, однако ночью еще будут заморозки до -2.
На юге также потеплеет. Температурный максимум днем в Одессе - 11 градусов со знаком "плюс".
На востоке будет не теплее чем +4 днем. Ночь заморозки до -3.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, циклон
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