- Пособия на детей выплатят в Украине до конца недели21:59
- СБУ на Луганщине арестовала гражданина Украины, воевавшего в российской "ЛНР". ВИДЕО18:24
- Юрий Бойко: «Мы не позволим власти сделать из Украины колонию» 17:32
- "Мы военные. Но мы не бомжи". Что происходит на скандальном полигоне Широкий Лан, где этой ночью погиб солдат. ВИДЕО 16:51
- Цены на продукты в Украине: что подорожало15:49
- Стало известно о замене некоторых купюр в Украине монетами15:31
- Пожар на полигоне "Широкий Лан": погиб военный, есть пострадавшие14:09
- Дожди будут доминировать: синоптик дала прогноз погоды в Украине13:52
- Читать между строк…или как на нас повлияет Закон «О реинтеграции»13:30
- В Тернополе к 8 марта женщин "утопили" в унитазах13:11
Путин дал понять, что СССР еще можно восстановить, более того, он уже начал его восстанавливать в 2014 году
Известный российский пропагандист Владимир Соловьев опубликовал в сети документальный фильм «Миропорядок 2018» с Владимиром Путиным в главной роли. Как передает replyua.net, популярный украинский политолог Евгений Магда в своем блоге отмечает, что поверить в то, что Соловьев по личной инициативе снял и выложил фильм про Путина может только разве что инопланетянин.
На самом деле почерк пиарщиков Путина не изменился, ведь все помнят книгу «От первого лица» Путина в 2000 году, которая позволяла гражданам России понять взгляды нового лидера страны, теперь вот «Миропорядок 2018», снятый за бюджетные деньги.
Политолог отмечает, что главный посыл фильма – это, конечно же, показать, что Путину замены нет, ну а дальше идет мягкий переход о том, что в 1991-ом году Горбачев сделал роковую ошибку и Путин не пытается даже скрыть, что он искренне сожалеет о распаде Советского Союза и тут звучит главная мысль, которой «прошит» весь сюжет этого агитационного фильма – СССР еще можно восстановить, более того, Путин уже начал его восстанавливать в 2014 году, аннексировав украинский Крым. Почему-то говорится, что восстановление справедливости началось с 2014-го года, а о войне в Грузии как-то умалчивается, мол до 2014 Россия была в поникшем состоянии и только, начав войну с Украиной начала «подниматься с колен».
По словам Евгения Магды, кульминация фильма, о которой уже говорят все СМИ, – заявление Путина о готовности нанести встречный ядерный удар, который может разрушить планету. Президент России задается вопросом «нужен ли мир, если в нем не будет России?». Это уже сигнал не россиянам, а западным лидерам о том, что их медлительность может дорого им стоять.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Крым, Грузия, Российская Федерация, фильм, СССР
- "Культурный бренд РФ" - орудия убийства: путинская Россия несет миру смерть и страдания под истерические вопли об "особом пути" - Сотник
- "Российский народ предал нас - я не могу петь для оккупантов", - певица Приходько "размазала" украинских артистов, предательски гастролирующих по России во время войны на Донбассе
- Слова Путина достаточно: Песков рассказал, чего в ближайшее время российские власти ждут от Украины по Крыму
- Аннексии могло и не быть: Умеров назвал главную ошибку по Крыму
- Бывший депутат Госдумы: Путин Донбасс сдаст, а Крым — нет. ВИДЕО
- Пономарь: Путин говорит Трампу «из Донбасса мы уйдем, а в Крыму нужно ввести какой-то переходный период»
- Боевики стреляли из минометов и пулеметов: 1 боец травмирован22:29
- На Донетчине автомобиль с работниками «Воды Донбасса» снова попал под обстрел21:32
- В зоне АТО под обстрел попал персонал ДФС 21:10
- Гриценко: Меня беспокоит значительное количество российских диверсионных групп в Украине, которые могут быть активированы в любой момент. Через нашу границу шастали и шастают. ВИДЕО20:19
- Грымчак сообщил, когда миротворцы ООН войдут в Донбасс19:15
- "Сдохнуть не дают, но и жить - тоже": что сейчас происходит на Донбассе18:48
- СБУ на Луганщине арестовала гражданина Украины, воевавшего в российской "ЛНР". ВИДЕО18:24
- В ОРЛО при ремонте шахты «неожиданно» похитили 500 000 рублей18:01
- Гриценко: И удар по самолету малайзийскому, и "Градами" по Украине – все это санкционировано Путиным лично. ВИДЕО17:12
- На улице Донецка дворники обнаружили труп боевика16:28
- Боевики стреляли из минометов и пулеметов: 1 боец травмирован22:29
- Пособия на детей выплатят в Украине до конца недели21:59
- На Донетчине автомобиль с работниками «Воды Донбасса» снова попал под обстрел21:32
- В зоне АТО под обстрел попал персонал ДФС 21:10
- В каких случаях отеки ног опасны20:45
- Гриценко: Меня беспокоит значительное количество российских диверсионных групп в Украине, которые могут быть активированы в любой момент. Через нашу границу шастали и шастают. ВИДЕО20:19
- Савченко уничтожают две вещи, – Фейгин19:55
- Сало надо есть регулярно. Это мега-полезный продукт19:34
- Грымчак сообщил, когда миротворцы ООН войдут в Донбасс19:15
- "Сдохнуть не дают, но и жить - тоже": что сейчас происходит на Донбассе18:48
- В каких случаях отеки ног опасны20:45
- Савченко уничтожают две вещи, – Фейгин19:55
- Сало надо есть регулярно. Это мега-полезный продукт19:34
- "Мы военные. Но мы не бомжи". Что происходит на скандальном полигоне Широкий Лан, где этой ночью погиб солдат. ВИДЕО 16:51
- Читать между строк…или как на нас повлияет Закон «О реинтеграции»13:30
- Десять эффективных мер профилактики простуды и гриппа09:56
- Восстановить случайно удаленные фото можно08:19
- Программа «Выбери своего врача» - ответы на самые частые вопросы переселенцев и жителей Донбасса08:14
- Полезные свойства брокколи, о которых мало кто знает22:15
- Медики подсказали, как весной избежать головных болей16:20
- Ликвидации Л/ДНР не будет: раскрыт новый план Путина в отношении Украины
- Меркель рассказала, что ждет Донбасс после выборов президента России
- Россия готовится к новым боям на Донбассе: названы самые опасные участки
- В ОРДО анонсировали восстановление «Vodafone» в полном объеме
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки
- В «ДНР» снова бьют в набат: «Украина возобновила строительство концлагерей»
- Украинцам подарили дополнительный выходной: объявлена дата
- В ОРДО заявили, что «Vodafone» готов платить в «бюджет республики»
- Настоящее издевательство: стало известно о новом жестком запрете в «ЛНР»
- Академик предложил способ быстрого решения ситуации на Донбассе