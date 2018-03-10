Путин дал понять, что СССР еще можно восстановить, более того, он уже начал его восстанавливать в 2014 году

10.03.2018 22:13

Известный российский пропагандист Владимир Соловьев опубликовал в сети документальный фильм «Миропорядок 2018» с Владимиром Путиным в главной роли. Как передает replyua.net, популярный украинский политолог Евгений Магда в своем блоге отмечает, что поверить в то, что Соловьев по личной инициативе снял и выложил фильм про Путина может только разве что инопланетянин.

На самом деле почерк пиарщиков Путина не изменился, ведь все помнят книгу «От первого лица» Путина в 2000 году, которая позволяла гражданам России понять взгляды нового лидера страны, теперь вот «Миропорядок 2018», снятый за бюджетные деньги.

Политолог отмечает, что главный посыл фильма – это, конечно же, показать, что Путину замены нет, ну а дальше идет мягкий переход о том, что в 1991-ом году Горбачев сделал роковую ошибку и Путин не пытается даже скрыть, что он искренне сожалеет о распаде Советского Союза и тут звучит главная мысль, которой «прошит» весь сюжет этого агитационного фильма – СССР еще можно восстановить, более того, Путин уже начал его восстанавливать в 2014 году, аннексировав украинский Крым. Почему-то говорится, что восстановление справедливости началось с 2014-го года, а о войне в Грузии как-то умалчивается, мол до 2014 Россия была в поникшем состоянии и только, начав войну с Украиной начала «подниматься с колен».

По словам Евгения Магды, кульминация фильма, о которой уже говорят все СМИ, – заявление Путина о готовности нанести встречный ядерный удар, который может разрушить планету. Президент России задается вопросом «нужен ли мир, если в нем не будет России?». Это уже сигнал не россиянам, а западным лидерам о том, что их медлительность может дорого им стоять.