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Шарий загнал порохоботов в стойло! ВИДЕО

10.03.2018 08:56
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Шарий загнал порохоботов в стойло! ВИДЕО

Одиозный украинский журналист, вынужденно бежавший в Европу, загнал очередное проплаченное быдло в стойло, где им и место.

Сын легендарного, настоящего украинского патриота, политика с большой буквы Вячеслава Чорновила — Тарас Чорновил продался за кровавые денежки Петру Порошенко, ранее он работал на Януковича.

Шарий прямо показал своим зрителям как нагло и цинично зомбируют украинцев и как нагло врут прошоколадные мрази на деньги заработанные на крови украинского народа.



Теги: Украина, Донбасс, Европа, украинцы, Порошенко, оплата
 
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