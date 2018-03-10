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Шарий загнал порохоботов в стойло! ВИДЕО
10.03.2018 08:56
Одиозный украинский журналист, вынужденно бежавший в Европу, загнал очередное проплаченное быдло в стойло, где им и место.
Сын легендарного, настоящего украинского патриота, политика с большой буквы Вячеслава Чорновила — Тарас Чорновил продался за кровавые денежки Петру Порошенко, ранее он работал на Януковича.
Шарий прямо показал своим зрителям как нагло и цинично зомбируют украинцев и как нагло врут прошоколадные мрази на деньги заработанные на крови украинского народа.
Теги: Украина, Донбасс, Европа, украинцы, Порошенко, оплата
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