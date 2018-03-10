Украину разогреет до +13. Погода на воскресенье, 11 марта

10.03.2018 19:54

В воскресенье, 11 марта, в восточных, Черниговской и Сумской областях небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без существенных осадков, информирует Гидрометцентр, передают vesti-ukr.com.

Ночью и утром в Украине, кроме востока, туман. На дорогах, кроме южных и большинстве западных областей, местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​2-7° тепла, на севере Левобережья около 0°; в западных областях и юге Одесской области ночью 0-5° тепла, днем ​​8-13°. В Киеве без существенных осадков. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 0-2° мороза, днем ​​3-5° тепла.

Украину в этом году ждет поздняя весна. Именно такой прогноз дали народные синоптики сразу после предсказания сурки Тимки. В Укргидрометцентре делают более оптимистичные прогнозы и считают, что приход весны в этом году будет ранним. При этом директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида не исключает и кратковременный возврат холодов, снегопадов и минусовых температур во время календарной весны.