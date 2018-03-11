- Под обстрелом опять оказался Южнодонбасский водопровод21:00
- Украинцам подарили дополнительный выходной: объявлена дата20:47
- Угорщина оголосила про “відкриття” на Закарпатті, назріває новий скандал20:15
- Боевики продолжают стягивать военную технику в зоне АТО19:40
- Не только Тимошенко: еще одна "политическая штучка" собралась в президенты19:20
- Жители ОРДО пожаловались на серьезную проблему в «республике»18:50
- В Україні приватизують усі держбанки: озвучено точну дату18:20
- Российские пограничники требуют заменять номера "ДНР/ЛНР" на машинах на украинские, - ГПСУ17:40
- «Зачистка» идейных идет по плану: Гиркин сообщил о гибели своего соратника17:03
- Нові правила перетину кордону, і не тільки: 20 змін, про які має знати кожен16:48
Гривня може зміцнитися: наскільки «впаде» долар після свят
Найближчим часом на українців чекає нове зміцнення національної валюти
Таку думку висловив економіст Андрій Шевчишин.
«Підвищення облікової ставки до 17% буде підтримувати гривню. Позитивним фактором виступить приплив валюти від участі в приватизації та перемоги НАК “Нафтогаз” в Стокгольмському арбітражному суді, за яким “Газпром” зобов’язаний виплатити Україні $ 2,56 млрд. Надходження цих коштів навіть тимчасово зняти необхідність кредиту МВФ», – зазначив він.
Шевчишин впевнений, що стримати зростання курсу долара в березні допоможе підвищення ставки ФРС США (аналог Національного банку України – ред.) більш ніж на 0,25%.
Схожу думку висловив і економіст Юрій Гриненко.
«Думаю, з вівторка нацвалюта цілком може зміцнитися і до 25,80 грн ./$, а може і глибше. Особливо, якщо Мінфін буде розміщувати ОВДП на велику суму, що дасть подвійний ефект разом з продажами експортерів. Згодом міжбанк може вийти і на 25,50 грн ./$. Але ось тут поки складно говорити про конкретні дати», – підкреслив експерт.
Нагадаємо, долар готує подарунок до 8 березня, продовжуючи знижуватися в ціні по відношенню до гривні. Перший тиждень березня, точніше, її половина, почався з падіння валюти. За підсумками торгів його курс на міжбанку втратив 19 копійок, і закріпився в рамках 26,43-26,46 грн ./$.
Активно продавати валюту почали експортери. Вони розуміли, що валюта подешевшає через тиждень: після чотирьох вихідних, починаючи з 12 березня, буде продаватися велика партія виручки через накладки з святковими днями.
Джерело: Politeka
Теги: Донбасс, доллар, гривня
- Утвержден показатель средней зарплаты по стране. Соотношение к зарплате нардепов - 1:5
- Нацбанк изменил валютные правила: что будет с курсом доллара
- Страна в шоке: сыновей министров посадили за взятки и контрабанду
- Курс НБУ на 29 декабря: доллар, евро и рубль стали дороже
- Курс доллара в Украине упал еще ниже
- Украинские банки отключат функцию приема долларов через банкоматы
- Под обстрелом опять оказался Южнодонбасский водопровод21:00
- Боевики продолжают стягивать военную технику в зоне АТО19:40
- Жители ОРДО пожаловались на серьезную проблему в «республике»18:50
- Российские пограничники требуют заменять номера "ДНР/ЛНР" на машинах на украинские, - ГПСУ17:40
- «Зачистка» идейных идет по плану: Гиркин сообщил о гибели своего соратника17:03
- Басурин обвинил «украинских диверсантов» в похищении боевика «ДНР»16:10
- В ОРДО анонсировали восстановление «Vodafone» в полном объеме15:35
- В Донецке на рынке Маяк продавцов «щимят» за продажу стартовых пакетов Vodafone14:50
- Россия готовится к новым боям на Донбассе: названы самые опасные участки14:30
- «Раньше такого не было»: у жителей Донецка газ горит зеленым пламенем13:50
- В Иране упал самолет, на борту которого было около 20 человек21:18
- Под обстрелом опять оказался Южнодонбасский водопровод21:00
- Украинцам подарили дополнительный выходной: объявлена дата20:47
- Пять стран Европы подписали письмо против строительства "Северного потока – 2"20:31
- Угорщина оголосила про “відкриття” на Закарпатті, назріває новий скандал20:15
- Польша намерена построить двухметровый забор на границе с Россией19:55
- Боевики продолжают стягивать военную технику в зоне АТО19:40
- В США изобрели "деревянный пенопласт"19:30
- Не только Тимошенко: еще одна "политическая штучка" собралась в президенты19:20
- Эти рекомендации помогут быстрее восстановиться после гриппа19:05
- Эти рекомендации помогут быстрее восстановиться после гриппа19:05
- Какие медицинские услуги станут бесплатными: Список15:07
- Как выйти из праздников: рецепт правильного опохмела12:38
- Назван вид алкоголя, помогающий похудеть09:45
- Привычки, которые заставляют вас стареть на глазах09:06
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки08:01
- Супрун требует быстрее выбирать семейного врача07:21
- Родительская суббота 10 марта: что нельзя делать20:21
- Эти привычки заставляют организм стареть быстрее19:31
- И смех, и грех: 18 женских мыслей во время секса18:43
- Не хочешь? - Заставим! На Донбассе переселенцам продолжают навязывать необязательные платные услуги в "Ощадбанке"
- 10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
- Начался бунт ветеранов АТО! Это уже не шутки. По всей стране восстали ветераны. ВИДЕО
- Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование
- Синоптики рассказали, что в Украину идет настоящая весна
- Пенсионеров-переселенцев могут лишить выплат, если...
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать