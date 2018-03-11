Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Гройсман: «Потребление газа в Украине сократится в два раза»

11.03.2018 14:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Гройсман: «Потребление газа в Украине сократится в два раза»

За последние три года Украина сократила потребление газа на рекордные шесть миллиардов кубометров, а уже к 2022 году потребление уменьшится в два раза – до 13 миллиардов кубометров в год.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Твиттере написал Владимир Гройсман, украинский премьер. По его словам, потребление газа в стране продолжает сокращаться. «Энергоэффективность просто языком цифр. Сколько Украина потребляла газа (население, теплокоммунэнерго, бюджетные учреждения): 2014 год - 24 млрд кубов, 2017 - 18 млрд кубов. Уменьшили потребление газа на 6 млрд кубов за 3 года», - отметил Гройсман. 

По его прогнозам, в 2022 году Украина использует только 13 миллиардов кубометров. К слову, еще в 2014 году потребление газа в нашей стране достигало рекордных 24 миллиардов кубометров, и сейчас Украина активно переходит на другие источники энергии. В 2017 году потребление газа в Украине сократилось уже до 18 миллиардов кубометров. 



Теги: Донбасс, газ, Гройсман
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх