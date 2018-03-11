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Какие медицинские услуги станут бесплатными: Список
Это касается, как неотложной, так и паллиативной, первичной и узкоспециализированной помощи.
В 2018 году в Украине начала действовать скандальная медицинская реформа. Согласно нововведениям, часть услуг должны стать бесплатными для простых смертных. Как это будет работать в действительности, время покажет, а пока Знай.юа предлагает ознакомиться, какие услуги первичной, неотложной, паллиативной и узкоспециализированной помощи должны быть бесплатными.
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатно неотложная помощь будет предоставляться в следующих случаях:
- поражение электрическим током;
- ожоги;
- обморожение выше II степени
- кровотечение из сосудов;
- отравление;
- инсульты;
- инфаркты;
- отек легких;
- острая почечная недостаточность.
ПЕРВИЧНАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМАЯ БЕСПЛАТНО:
- наблюдение за состоянием здоровья пациентов с помощью различных исследований, диагностики и лечения наиболее распространенных болезней, травм, отравления, патологических, физиологических (во время беременности) состояний;
- сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями
- оказание неотложной помощи;
- направление пациента для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медпомощи;
- проведение профилактики: вакцинация, осмотры и исследования пациентов из групп риска;
- консультирование.
В рамках первичной медицинской помощи пациенты гарантированно и бесплатно могут получить такие анализы:
- общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
- глюкоза крови;
- общий холестерин;
- анализы мочи;
- общий анализ мочи;
- электрокардиограмма (ЭКГ) в состоянии покоя;
- микроскопия мокроты;
- быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис.
УСЛУГИ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Бесплатные услуги узкоспециализированных врачей:
- аллергологов;
- венерологов;
- гинекологов;
- кардиологов;
- мануальных терапевтов;
- логопедов;
- нейрохирургов;
- пульмонологов и т. д.
ВАЖНО: услуги врачей будут бесплатными только в тех случаях, когда пациент получил направление от семейного врача. В противном случае пациент будет платить по тарифу, определенному государством.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, реформа, медицина
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