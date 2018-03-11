Не только Тимошенко: еще одна "политическая штучка" собралась в президенты

11.03.2018 19:20

Бывший народный депутат от Партии регионов Инна Богословская заявила, что будет участвовать в президентских выборах в Украине, чтобы закончить карьеру главы «Батьківщини» Юлии Тимошенко, передает obozrevatel.

«Пришло время, когда женщина должна стать во главе страны. Страна должна быть для детей и стариков, и для максимальной реализации возможности людей, которые находятся в трудоспособном возрасте», – сказала она в эфире программы «Большой вечер» на телеканале Newsone.

По словам Богословской, Украина является страной для нескольких тысяч человек.

«Украина — это страна для нескольких тысяч человек, которые сидят во властных кабинетах, а все остальные их обслуживают. И если женщин много будет и в управлении, и в местном самоуправлении, и на уровне государства, если женщина будет президент — совершенно очевидно, что вопрос детей, сирот, выйдет на первое место. Вопрос просвещения и медицины выйдет на первое место», – отметила она.

Богословская назвала отношения с Тимошенко «достаточно неровными».

«Я иду на эту президентскую кампанию, чтобы закончить политическую карьеру Тимошенко. Это страшно для страны, опасно очень, и в то же время совершенно очевидно, что Тимошенко может победить только женщина. И в этой ситуации я понимаю всю свою меру ответственности перед страной. Я пойду выигрывать президентские выборы, побеждать», — резюмировала Инна Богословская.

Источник: https://from-ua.com