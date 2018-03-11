Пока Украина в ожидании очередного транша, в МВФ играют “в молчанку”

11.03.2018 08:20

В Международном валютном фонде еще не определись с датой следующего оценочного визита с целью просмотра и выделения Украине транша

МВФ продолжает поддерживать постоянный диалог с Украиной в рамках программы расширенного финансирования EFF, но пока не готов назвать дату очередного транша.

Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

Райс отметил, что дискуссия с властями Украины «является постоянной».

Представитель МВФ отметил «необходимость достижения дальнейшего прогресса в Украине», а также осуществления шагов «в том числе, в энергетическом секторе, фискальной политике и антикоррупционных усилиях». «Я могу сказать вам, что эта дискуссия продолжается и будет продолжаться в течение следующих недель», – подытожил Райс. Напомним, стало известно, когда Украина может получить очередной транш МВФ. Так, в случае прогресса в проведении реформ Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы уже к маю 2018 года. Источник: https://politeka.net с ссылкой на Укринформ

Стоит также напомнить, что недавно группа экспертов МВФ была в Киеве, где обсуждала «технические вопросы» в контексте программы реформ.