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Прикрутить придется всем: Гройсман потряс “газовым” заявлением, украинцы в гневе
Глава правительства Владимир Гройсман озадачил украинцев планами Кабмина по поводу резкого сокращения потребления газа, передает Politeka.
В период с 2014-го по 2017 год Украина уменьшила потребление голубого топлива на 6 млрд кубов. А к 2022 году правительство планирует сократить потребление почти вдвое – с 24 млрд кубических метров до 13 млрд кубов.
Об этом на своей странице в Twitter заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Он отметил, что Украина продолжает сокращать потребление газа.
“Сколько Украина потребляла газа (население, теплокоммунэнерго, бюджетные учреждения): 2014 год – 24 млрд кубов, 2017 – 18 млрд кубов. Уменьшили потребление газа на 6 млрд кубов за 3 года. Прогноз на 2022 – 13 млрд кубов”, – сообщил премьер.
Украинцы не разделяют оптимизма главы правительства. В комментариях они пишут, что такой результат достигнут в первую очередь из-за катастрофического падения промышленного производства.
“Это не”энергоэффективность” а спад производства промышленного, которое меньше потребляет газа + переход на уголь и мазут, что плохо для экологии”, “А ты убей остатки промышленности, гляди и до 10 дотянешь. А если “реформами” выдавить из страны еще ляма 4 народу, то и до 6 не далеко”, “Ты чем хвастаешься? Что люди не могут позволить оплатить коммунальные счета? И сидят в прохладе? – пишут пользователи в комментариях.
Напомним, в сети раскритиковали политические заявления премьер-министра Владимира Гройсмана. Так, чиновник заявил, что будет настаивать на отстранении СБУ от контактов с бизнесом.
“Я настаиваю, чтобы в СБУ забрали права контактировать с бизнесом. Чтобы было ликвидировано подразделение Нацполиции, которое занимается бизнесом. Чтобы в прокуратуре никто не мог “общаться” с бизнесом. Я никому не позволю давить на предпринимателей. Они должны почувствовать себя защищенными”, – обещал политик.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, газ, Гройсман
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