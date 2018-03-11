Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Синоптик прогнозирует интенсивное потепление в Украине

11.03.2018 10:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Синоптик прогнозирует интенсивное потепление в Украине

С 11 по 15 марта в Украине ожидаются интенсивное таяние снега и таяние льда, поскольку в большинстве регионов потепление продолжится.

Как сообщает replyua.net, об этом в своем метеоблоге написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, на западе воздух будет прогреваться до рекордных 14 градусов, на юге – до 12 градусов со знаком плюс, в остальных областях дневная температура составит от 3 до 9 градусов тепла.

Однако Диденко предупреждает, что в Харьковской, Сумской, Луганской областях по-прежнему сохранится довольно холодная погода, и днем будет всего 0-4 градуса со знаком плюс. «В период с 11 по 15 марта в Киеве удержится влага, относительно теплая воздушная масса. Ожидаются периодические осадки в виде дождя и местами мокрого снега. В ночные часы температура воздуха будет снижаться до небольших «минусов». В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах 2-5 градусов тепла», - отметила Диденко. 

По ее словам, существенное потепление в Украину должно прийти к концу следующей недели – столбики термометра уже во всех областях покажут плюсовые значения. 



Теги: Украина, Донбасс, погода, потепление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх