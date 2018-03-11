Синоптик прогнозирует интенсивное потепление в Украине

11.03.2018 10:45

С 11 по 15 марта в Украине ожидаются интенсивное таяние снега и таяние льда, поскольку в большинстве регионов потепление продолжится.

Как сообщает replyua.net, об этом в своем метеоблоге написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, на западе воздух будет прогреваться до рекордных 14 градусов, на юге – до 12 градусов со знаком плюс, в остальных областях дневная температура составит от 3 до 9 градусов тепла.



Однако Диденко предупреждает, что в Харьковской, Сумской, Луганской областях по-прежнему сохранится довольно холодная погода, и днем будет всего 0-4 градуса со знаком плюс. «В период с 11 по 15 марта в Киеве удержится влага, относительно теплая воздушная масса. Ожидаются периодические осадки в виде дождя и местами мокрого снега. В ночные часы температура воздуха будет снижаться до небольших «минусов». В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах 2-5 градусов тепла», - отметила Диденко.



По ее словам, существенное потепление в Украину должно прийти к концу следующей недели – столбики термометра уже во всех областях покажут плюсовые значения.